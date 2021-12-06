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TFF Bölgesel Amatör Futbol Ligi

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TFF Bölgesel Amatör Futbol Ligi

TFF Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL), 3. Bölge 1. Grup maçları sonunda Malatya takımları güldü.

MALATYA (İHA) - TFF Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL), 3. Bölge 1. Grup maçları sonunda Malatya takımları güldü.

Malatya takımlarının karşılaştığı maçta lider Arguvan Belediyespor, Darendespor'u deplasmanda 2-0 yenerken, Malatya İdmanyurdu yine deplasmanda Siverek Belediyespor karşısında 2-0 galip geldi. BAL'daki bir diğer Malatya takımı Pütürge Belediyespor ise haftayı bay takım olarak maç yapmadan geçirdi. Darende'de oynanan maçta, ev sahibi Darendespor, Arguvan Belediye Spor'a ikinci yarı kalesinde gördüğü gollerle 2-0 yenildi. Arguvan Belediye Spor'a galibiyet getiren golleri Dk.65 Mehmet Ballı ve Dk.90+5 Engin Yıldız kaydetti. Malatya İdmanyurdu, Siverek Belediyespor ile Siverek Firkan Tüysüz ilçe stadında karşılaştı ve maçı 2-0 kazandı. Malatya İdmanyurdu'nu galibiyete taşıyan golleri Dk.17 Gökay Yiğit ve Dk.85 Devran Çamurdaş attı.

Karşılaşmalar sonunda Arguvan Belediyespor 12, Malatya İdmanyurdu: 12, Şanlıurfa Siverek Belediyespor: 10, Şanlıurfa Viranşehir Belediyespor: 10, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor: 10, Adıyaman Besni Akınspor: 7, İmamağaspor: 4, Pütürge Belediyespor: 1 ve Malatya Darendespor 1 şeklinde puan cetvelinde sıralandı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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