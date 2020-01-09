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TFF, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin harcama limiti başvurularının incelenmesinin sürdüğünü açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüplerinin harcama limitleriyle ilgili başvurularını incelemeye devam ettiğini açıkladı.

09.01.2020 19:38 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:38
TFF, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin harcama limiti başvurularının incelenmesinin sürdüğünü açıkladı

, Tahkim Kurulu'nun ve kulüplerinin harcama limitleriyle ilgili başvurularını incelemeye devam ettiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun her iki kulübün takım harcama limitine ilişkin kararına itirazlarını incelediğini ve dosyada incelemenin devam etmesine oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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