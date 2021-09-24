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TFF Başkanı Özdemir'den TBESF Başkanı Uztürk'e tebrik mektubu Açıklaması

AA / Sinem Er - Haberler | Spor
TFF Başkanı Özdemir'den TBESF Başkanı Uztürk'e tebrik mektubu Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez adını zirveye yazdıran milli takımın elde ettiği başarı nedeniyle Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk'ü...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez adını zirveye yazdıran milli takımın elde ettiği başarı nedeniyle Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk'ü tebrik etti.

TBESF'den yapılan açıklamada, başkan Arif Ümit Uztürk'ün, Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonluğu başarısı nedeniyle TFF Başkanı Nihat Özdemir'den bir tebrik mektubu aldığı aktarıldı.

Nihat Özdemir'in tebrik mektubunda şu ifadeleri kullandığı paylaşıldı:

"TFF olarak desteklemekten her zaman büyük onur duyduğumuz Ampute Futbol Milli Takımı'mız, Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği şampiyonlukla büyük bir başarıya daha imza attı, gönlümüzü bir kez daha kazandı. Avrupa'nın en büyüğü olduğunu üst üste ikinci kez tüm dünyaya ispat eden, milletimize büyük bir gurur yaşatarak 19 Eylül Gaziler Günü'nde bayrağımızı göndere çektiren 'Bizim çocuklarımız', her türlü övgüye layık olduklarını gösterdi. Hırslarıyla, inançlarıyla, yürekleriyle gerçek bir kahramanlık öyküsü yazan millilerimizi kutluyor, size ve şahsınız nezdinde bu başarıda emeği geçen herkese ben ve yönetim kurulum adına teşekkürü bir borç biliyorum. Milli ruh örneği gösteren sporcu kardeşlerime nice şampiyonluklar diliyorum."

AA / Sinem Er - Spor Haberleri
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