TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir, 2020'de İstanbul'da yapılacak Şampiyonlar Ligi finalini 2021'e ertelenme kararı için UEFA'ya teşekkür etti ve Türkiye'nin tanıtımı bakımından 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili oynanmasının harika olduğunu söyledi.

UEFA'nın 2020'de İstanbul'da yapılacak Şampiyonlar Ligi finalini 2021'e ertelenme kararının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Alınan karar dolayısıyla UEFA'ya teşekkür eden Özdemir, "UEFA ile görüşerek, bu seneki haklarımızdan feragat edip, finali 2021'de seyircili oynanacak şekilde talepte bulunduk. Sayın Servet Yardımcı'nın çabalarıyla, UEFA da bu talebimizi olumlu karşıladı. Seyircili 2021 finalini oynatacağız. 2005'te bu stadyumda rüya gibi bir finale ev sahipliği yaptık. 2021'de de, inşallah seyircili olarak ev sahipliği yapacağız. UEFA'ya 2020 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alıp 2021 Şampiyonlar Ligi finalini bize verdiği için teşekkür ediyorum" dedi.

"SEYİRCİLİ HARİKA OLACAK"

TFF Başkanı, İstanbul'un tanıtımı bakımından 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili bir şekilde oynanmasını harika olarak nitelendirdi.

SERVET YARDIMCI: TALEP BİZDEN GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, konuya ilişkin olarak, "Bu finali seyircisiz oynanmasına gönlümüz razı olmadı. Seyirci olmadan maç olmuyor. UEFA'nın kararı müjdeli bir karardır. Sevinçliyiz, mutluyuz. Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircisiz oynanmasını istemedik, UEFA'ya bunu ilettik ve 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da olmasını başardık. Seyirci çok önemli" açıklamalarında bulundu.

KASAPOĞLU : UEFA'NIN KARARINDAN MEMNUNUZ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da UEFA'nın vermiş olduğu kararlar sonrası gelişmelerin Türkiye adına umut verici olduğunu söyleyerek, "18 yılda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spor devrimi gerçekleştirdik. UEFA'nın aldığı karar bizleri son derece memnun etmiştir. İstanbulumuzun, tarihi ve kültürel mirasıyla bir şölene dönüşmesi amacıyla, seyircisiz oynatmak içimize sinmedi. Finali, en güzel şekliyle, ülkemizin şanına yakışacak haliyle düzenleyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" sözlerini sarf etti.