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TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yabancı kuralıyla ilgili Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e "Bu işte muhatabım kulüpler. Antrenörler gelip geçici. Maalesef kulüplerimizde bugün varlar, yarın yoklar" diyerek yanıt verdi.

15.07.2020 16:49 | Son Güncelleme: 15.07.2020 17:01

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yabancı kuralıyla ilgili Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamalarına yanıt verdi.

Milliyet Gazetesi'ne konuşan Özdemir yabancı kuralıyla ilgili şu ifadeleri kullandığı:

"Benim işim kulüplerle. Bu işte muhatabım kulüpler. Antrenörler gelip geçici. Maalesef kulüplerimizde bugün varlar, yarın yoklar. Kalıcı olan kulüplerdir. Ben tüm kulüplerimizle yazıştım. Onların görüşlerini ve isteklerini aldım. O danışma sürecinden sonra biz TFF Yönetim Kurulu olarak gelecek sezondan itibaren 'Yabancı futbolcu ve oyuncuların uygunluğu esasları'nı belirledik. Bu adımdan geri dönüş yok."

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Kulübü son olarak, TFF tarafından yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili alınan kararın iptali için TFF Tahkim Kuruluna başvurdu.

TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
Haber Yorumları (5)
FUTBOLSEVER: alın liginiz sizin olsun. Daha da abonelık alıp izlemem. kendi çapınızda oynayın izleyin. yazık
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MEMLEKETİM: Cakma Imparoturu cidiye almayin. Futbol bilgisi olmayan, Romenlerle Uefa kupasini almis Gese takiminin ne halde oldugu gecmis yillarda ve simdiki hali ortada. Futbol takimini teknik heyet degil iyi ve kaliteli futbolcular basariya götürür.
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YAZIK: BU İŞİN İÇİNDEN SEN Mİ GELİYORSUN KÜÇÜMSEDİĞİN TEKNİK ADAMLAR MI? PARAN SERVETİN OLMASA KİM GETİRİRDİ SENİ TFF''NİN BAŞINA. ZATEN FUTBOLUN F SİNDEN ANLASAN BU KURALI GETİRMEZDİN. FUTBOLUN ALT KADEMELERİNDEN ÜST KADEMELERİNE KADAR BÜTÜN YAPILARDAN GEÇEN GÖREN TEKNİK ADAMLARIN DÜŞÜNCÜLERİ KULAK ARDI EDİLMEMELİ. ONLAR SORUNLARI EMİN OL SENDEN İYİ BİLİYO.
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