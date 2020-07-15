TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yabancı kuralıyla ilgili Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e "Bu işte muhatabım kulüpler. Antrenörler gelip geçici. Maalesef kulüplerimizde bugün varlar, yarın yoklar" diyerek yanıt verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yabancı kuralıyla ilgili Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamalarına yanıt verdi.

Milliyet Gazetesi'ne konuşan Özdemir yabancı kuralıyla ilgili şu ifadeleri kullandığı:

"Benim işim kulüplerle. Bu işte muhatabım kulüpler. Antrenörler gelip geçici. Maalesef kulüplerimizde bugün varlar, yarın yoklar. Kalıcı olan kulüplerdir. Ben tüm kulüplerimizle yazıştım. Onların görüşlerini ve isteklerini aldım. O danışma sürecinden sonra biz TFF Yönetim Kurulu olarak gelecek sezondan itibaren 'Yabancı futbolcu ve oyuncuların uygunluğu esasları'nı belirledik. Bu adımdan geri dönüş yok."

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Kulübü son olarak, TFF tarafından yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili alınan kararın iptali için TFF Tahkim Kuruluna başvurdu.