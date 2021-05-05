TFF: "Antalyaspor, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün tahsis edilen Takım Harcama Limitlerini % 6'dan daha az aştıkları...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TFF: "Antalyaspor, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün tahsis edilen Takım Harcama Limitlerini % 6'dan daha az aştıkları...

TFF: 'Antalyaspor, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün tahsis edilen Takım Harcama Limitlerini % 6'dan daha az aştıkları...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF: "Antalyaspor, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün tahsis edilen Takım Harcama Limitlerini % 6'dan daha az aştıkları tespit edilmiş ve ihtar cezası ihdas edilmesine karar verilmiştir.

TFF: "Antalyaspor, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün tahsis edilen Takım Harcama Limitlerini % 6'dan daha az aştıkları tespit edilmiş ve ihtar cezası ihdas edilmesine karar verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme!
İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme!
HER GÜN FARKLI RENKTE AKAN HARAMİDERE'NİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
HER GÜN FARKLI RENKTE AKAN HARAMİDERE'NİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
HES kodundan bu kez hırsızlık tespit edildi! İstanbulkart'ı ele verdi
HES kodundan bu kez hırsızlık tespit edildi! İstanbulkart'ı ele verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Fahrettin Altun Antonio Guterres Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Burak Sergen Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Gökhan Gönül Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Yılmaz Vural Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TFF: "Antalyaspor, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün tahsis edilen Takım Harcama Limitlerini % 6'dan daha az aştıkları... - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 15:46:48. #1.16#

title