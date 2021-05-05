TFF: "Antalyaspor, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün tahsis edilen Takım Harcama Limitlerini % 6'dan daha az aştıkları...

TFF: "Antalyaspor, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün tahsis edilen Takım Harcama Limitlerini % 6'dan daha az aştıkları tespit edilmiş ve ihtar cezası ihdas edilmesine karar verilmiştir.