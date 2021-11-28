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TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 Artvin Hopaspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 Artvin Hopaspor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup 14. hafta maçında Karaman Belediyespor, sahasında Artvin Hopaspor'a 1-0 mağlup oldu.

KARAMAN (İHA) - TFF 3. Lig 1. Grup 14. hafta maçında Karaman Belediyespor, sahasında Artvin Hopaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Kemal Kaynaş

Hakemler: Serhad Ürkmez x, Ozan Bekar xx, Hüseyin Sepetçioğlu xx

Karaman Belediyespor: Kemal Mert xx, Batuhan xx, Burak Özsoy xx, Kubilay xx, Ahmet xx (Muhammed Ebrar dk. 87 ?), İsmail Hasan xx (Enes Emre dk. 74 x), Selahattin Enes xx (Furkan dk. 87 ?), Abdullahi Ali x (Yunus dk. 74 x), Burak Gürler xx, Bekir xx, Mehmet Emre xx

Artvin Hopaspor: Beycan xx, Saffet xx, Ufuk xx (Furkan dk. 77 ?), Fatih xx, Yasin xx, Osman xx, Melih Kılıç xx, Selim xx, Murat Batuhan xx (Ömer dk. 87 ?), Safa Ali xx, Yakup xx

Goller: Melih Kılıç (dk. 60 pen.) (Artvin Hopaspor)

Kırmızı kartlar: Enes Emre (dk. 86) (Karaman Belediyespor), Melih Kılıç (dk. 83) (Artvin Hopaspor)

Sarı kartlar: Yunus (Karaman Belediyespor), Osman (Artvin Hopaspor) - KARAMAN

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 Artvin Hopaspor: 1

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 Artvin Hopaspor: 1

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 Artvin Hopaspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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