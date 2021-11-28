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TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 0 GP Şile Yıldızspor: 1

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TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 0 GP Şile Yıldızspor: 1

TFF 3. Lig 2. Grup'un 15. Haftası'nda HD Elazığ Karakoçan, sahasında GP Şile Yıldızspor'a 1-0 mağlup oldu.

ŞİLE, İSTANBUL (İHA) - TFF 3. Lig 2. Grup'un 15. Haftası'nda HD Elazığ Karakoçan, sahasında GP Şile Yıldızspor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Doğukent

Hakemler: Burak Demirkıran xx, Özgür Fatih Kalaycı xx, Halit Karacabay xx

HD Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz xx, Cuma Ali Üzüm xx, Ramazan Erarslan xx, Ömer Faruk Aydemir xx, Eren Çinkılınç xx, Oğuzhan Kandemir xx, Fatih Kıran xx, Ömer Buğdaycı xx (Ahmet Can dk. 74 x), Muhammed Furkan Özhan x (Kaan dk. 61 x), İlhan Aslanoğlu x (Hüseyin dk. 43 xx), Ekrem Sütçü xx,

GP Şile Yıldızspor: Süleyman Enes Özer xx, Emir Şen xx, Şevket Güngör xx, Emre Adiloğlu xxx (Oğuz dk. 88 ?), Raşit Sevindir xx (Ozan dk. 80 ?), Ahmet Üner xx, Reha Kurt xx, Taner Yıldız xx, Mert Sarı x (Şahin dk. 54 x), Erhan Tatlıdil xx, Hazarhan Karaca xxx (Mustafa Bedirhan dk. 88 ?)

Goller: Emre (dk. 69) (Şile Yıldızspor)

Sarı Kartlar: Muhammed Furkan, Fatih, Kaan (Elazığ Karakoçan), Ahmet Üner, Raşit, Arda Can (Şile Yıldızspor) - ELAZIĞ

TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 0 GP Şile Yıldızspor: 1

TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 0 GP Şile Yıldızspor: 1

TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 0 GP Şile Yıldızspor: 1

TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 0 GP Şile Yıldızspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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