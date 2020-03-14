SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› TFF 3. Lig: Fethiyespor: 2 - Büyükçekmece Tepecikspor: 3 - Spor
Türkiye Futbol Federasyonu, Büyükçekmece, Tepecikspor, Fethiyespor, Spor

TFF 3. Lig: Fethiyespor: 2 - Büyükçekmece Tepecikspor: 3

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Büyükçekmece Tepecikspor'a 3-2 mağlup oldu.

14.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:11
TFF 3. Lig: Fethiyespor: 2 - Büyükçekmece Tepecikspor: 3

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Büyükçekmece Tepecikspor'a 3-2 mağlup oldu.


Fethiyespor - Büyükçekmece Tepecikspor maçında her iki takım futbolcuları korona virüsü önlemleri kapsamında seremoni sırasında tokalaşmadı.


Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, yöneticiler ile Büyükçekmece Tepecikspor yöneticileri karşılaşmayı şeref tribününden izlediler.


Maçtan Dakikalar


7'nci dakikada Berkay'ın ceza sahası dışından sert şutunda top, direğe çarparak ağlarla buluştu. 0-1


19'uncu dakikada Turgay'ın serbest vuruştan ceza alanına havalandırdığı topa Sabri'nin kafa vuruşu, kaleci Ramazan'da kaldı.


26'ncı dakikada Tolunay'ın ceza alanı içinden yerden vuruşunda top direkten döndü.


28'inci dakikada Turgay'ın serbest vuruştan sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-1


46'ıncı dakikada soldan Turgay'ın ceza alan içinden ortaladığı topu önünde bulan Erkan'ın yerden vuruşunda top ağlar ile buluştu. 2-1


71'inci dakikada Berkay'ın serbest vuruştan kaleye gönderdiği top kaleci Serkan'ın uzanamadığı köşeden top ağlara gitti. 2-2


90+ 2'inci dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Berkay'ın sert vuruşunda topla kaleciye rağmen ağlar ile buluştu. 3-2


STAT: Fethiye Şehir


HAKEMLER: Emre Korkmaz xx, Ali Kılıç xx, Yunus Doğan xx


FETHİYESPOR: Serkan xx, Sabri xx, Erdi xx, Turgay xx, Burak xx, (Dk. 88 Feyzullah x), Tolunay xx, Emre Bekir xx, Cemal xx, Mert Caymaz xx, ( Dk. 71 Halil x), Erkan xx, (Dk. 66 Harun xx), Anıl xx


BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: Ramazan xx, Özkan xx, Berkay xx, Yunus xx, Kayhan xx,(Dk. 69 Ömer xx), Deniz xx, Halil xx, ( Dk. 51 Hasan xx), Sefer xx, Mert Türkileri xx, (Dk. 51 Aykut xx ), Enes xx, Emre Usta xx


SARI KARTLAR: Dk. 36 Tolunay Dk. 37 Mert Caymaz, Dk 45+1 Erkan, Dk. 49 Burak,Dk. 90 Emre Bekir ( Fethiyespor), Dk. 38 Özkan, Dk. 60 Emre Usta (Büyükçekmece Tepecikspor )


GOLLER: Dk.7, 71, 90+2 Berkay (Büyükçekmece Tepecikspor), Dk. 28 Turgay, Dk. 46 Erkan ( Fethiyespor) - MUĞLA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi Spor
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı Spor
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı Spor
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu Spor
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu
Virüs sonrası en çok aranan ürünün ham maddesi tükenince dev tesiste üretim durdu Spor
Virüs sonrası en çok aranan ürünün ham maddesi tükenince dev tesiste üretim durdu
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı Spor
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Türkiye ile Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı geçici süreyle durduruldu
Türkiye ile Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı geçici süreyle durduruldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
IMF'den 6 maddede koronavirüs için tespit ve öneriler
IMF'den 6 maddede koronavirüs için tespit ve öneriler
Fransa'da ilk kez bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Fransa'da ilk kez bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Kayserispor'da Lopes'e koronavirüs engeli!
Kayserispor'da Lopes'e koronavirüs engeli!
Karagümrüklü taraftarlar stat çevresinde toplanıp takımlarını desteklediler
Karagümrüklü taraftarlar stat çevresinde toplanıp takımlarını desteklediler
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması: Ben sadece bu takımın futbolcusuyum
Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması: Ben sadece bu takımın futbolcusuyum
İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir
İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir
Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi
Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
Nihat Doğan'dan evli adamla aşk yaşayan Ece Erken'e gönderme: Allah hakkımı bırakmadı
Nihat Doğan'dan evli adamla aşk yaşayan Ece Erken'e gönderme: Allah hakkımı bırakmadı
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Hulusi Akar Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Sinan Akçıl Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Falcao Okan Buruk Fatih Terim Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Vatandaş Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: TFF 3. Lig: Fethiyespor: 2 - Büyükçekmece Tepecikspor: 3 - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 17:53:38. #1.14#