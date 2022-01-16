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TFF 3. Lig: Fethiyespor: 1 Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0

TFF 3. Lig: Fethiyespor: 1 Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3. Lig 3. Grup'un 18. haftasında Fethiyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u 1-0 mağlup etti.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - TFF 3. Lig 3. Grup'un 18. haftasında Fethiyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Fethiye Şehir

Hakemler: Ahmet Balkan xx, Harun Pekyürek xx, Hakan Dursun xx

Fethiyespor: Enes xxx, Erdinç xxx, Soner xxx, Alihan xx, (Kadir dk. 90 ?), Serdar xxx (Berkin dk. 90 ?), Serhan xx (İbrahim dk. 79 x), Talha xx (Şahan dk. 90 ?), Özgür xx, Nurettin xx, (Burak dk. 85 x),Serhat xx, Onur Öztonga xx

Kırıkkale Büyük Anadolu: İlker xx, Yunus xx, Mehmet xx, Emrah xx,(Yasin dk. 89 xx (Osman dk. 73 x), Uğur xx, Ali Kemal xx (Seyit dk. 81 x) Ufukcan xx (Serkan dk. 46 x) Reha xx, Onur Çakmakçı xx (Yiğit dk. 89 x) Doğukan xx

Goller: Serhan (dk. 67) (Fethiyespor)

Sarı Kartlar: Serhat, Alihan, Serhan, İbrahim (Fethiyespor), Emrah, Uğur (Kırıkkale Büyük Anadoluspor) - MUĞLA

TFF 3. Lig: Fethiyespor: 1 Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0

TFF 3. Lig: Fethiyespor: 1 Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0

TFF 3. Lig: Fethiyespor: 1 Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0

TFF 3. Lig: Fethiyespor: 1 Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0

TFF 3. Lig: Fethiyespor: 1 Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0

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TFF 3. Lig 3. Grup'un 18. haftasında Fethiyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u 1-0 mağlup etti.

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