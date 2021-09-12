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TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 2 Darıca Gençlerbirliği: 2

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TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 2 Darıca Gençlerbirliği: 2

TFF 3. Lig 2. Grup'un 2. hafta mücadelesinde Çarşambaspor, sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 2-2'lik skorla berabere kaldı.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 2. hafta mücadelesinde Çarşambaspor, sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 2-2'lik skorla berabere kaldı.

Stat: Çarşamba Şehir

Hakem: Alkan Parsak xxx, Bekir Özçelik xxx, Ahmet Deveci xxx

Çarşambaspor: Kadir xx, Oğuzhan xxx, Mete xxx, Muhammed xxx, Mustafa xxx (Ozan dk. 69 xx), Safa xx, Enver xx, Emre xxx (Hasan dk. 86 ?), Aykut xxx, Muhammet Mustafa xxx (Abdulsamet dk. 58 xx), Ahmet Hasan xx (Fırat dk. 46 xx)

Darıca Gençlerbirliği: Ali Alper xxx, Fahrettin xxx, Fatih xxx (Furkan Safi dk. 82 ?), Ahmet xxx (Halil İbrahim dk. 82 ?), Nebi xx (Behiç dk. 67 xx), Erdem xx, Metin xx, İbrahim xx (Sefa dk. 76 xx), Tolga xxx, Atakan xx (Furkan Akın dk. 46 xx), Hüseyin xx

Goller: Muhammed Öztürk (dk. 80), Oğuzhan Yıldırım (dk. 83) (Çarşambaspor), Ahmet Özer (dk. 16 ve 54 pen.)

Sarı kartlar: Muhammet Mustafa, Abdulsamet, Aykut, Mete (Çarşambaspor), Atakan, Erdem. (Darıca Gençlerbirliği) - SAMSUN

TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 2 Darıca Gençlerbirliği: 2

TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 2 Darıca Gençlerbirliği: 2

TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 2 Darıca Gençlerbirliği: 2

TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 2 Darıca Gençlerbirliği: 2

TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 2 Darıca Gençlerbirliği: 2

TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 2 Darıca Gençlerbirliği: 2

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Haber: TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 2 Darıca Gençlerbirliği: 2 - Haberler Spor
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