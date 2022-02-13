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TFF 3.Lig: Belediye Derincespor: 1 Mardin 1969 Spor: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor
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TFF 3.Lig: Belediye Derincespor: 1 Mardin 1969 Spor: 0

TFF 3.Lig 3. Grup 22. hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor konuk ettiği Mardin 1969 Spor'u uzatma dakikasında attığı golle 1-0 mağlup etti.

MARDİN (İHA) - TFF 3.Lig 3. Grup 22. hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor konuk ettiği Mardin 1969 Spor'u uzatma dakikasında attığı golle 1-0 mağlup etti.

Stat: Belediye Derincespor

Hakemler: Erdal Yılmaz xx, Bekir Özçelik xx, Ahmetcan Akkoyun xx

Belediye Derincespor: Taha Ayan xx, Efe Karaoğlu xxx, Kadir Torbacı xx (Burak Evren dk. 46 x (Mehmet Tosun dk. 75 xx)), Uğurcan İkikardeş xxx, Melih Alcu xxx (Bertuğ Başdemir dk. 83 xx), Mert Somay xx (Barış Bozdilki dk. 32 x), Berkay Çakır xxx, Muhammed Enes Yılmaz xx, Sercan Uslu xxx, Mesut Can Tunalı xxx, Muhammet Fatih Yıldırım xxx

Teknik Direktör: Murat Parlak

Mardin 1969 Spor: Sercan Yılmaz xx, Beytullah Çamurlu xx, Rıdvan Sönmez xx, Serkan Özen xx, Sercan Besler xxx, Sefa Korkmaz xx, Kubilay Serbest xx (Abdulkadir Özdemir dk.87), Muhammet Sait Özvardar xxx, Alparslan Devlet Yüce xx, Sıddık Çelik xx (Harun Koç dk. 64 x), Özgür Kazar x (Ayhan Gürbüz dk.71 x)

Teknik Sorumlu: Mehmet Akbulut

Goller: Bertuğ Başdemir (dk.90+4) (Belediye Derincespor)

Sarı kartlar: Özgür Kazar, Serkan Özen (Mardin 1969) - KOCAELİ

TFF 3.Lig: Belediye Derincespor: 1 Mardin 1969 Spor: 0

TFF 3.Lig: Belediye Derincespor: 1 Mardin 1969 Spor: 0

TFF 3.Lig: Belediye Derincespor: 1 Mardin 1969 Spor: 0

TFF 3.Lig: Belediye Derincespor: 1 Mardin 1969 Spor: 0

TFF 3.Lig: Belediye Derincespor: 1 Mardin 1969 Spor: 0

TFF 3.Lig: Belediye Derincespor: 1 Mardin 1969 Spor: 0

TFF 3.Lig: Belediye Derincespor: 1 Mardin 1969 Spor: 0

TFF 3.Lig: Belediye Derincespor: 1 Mardin 1969 Spor: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Mehmet Tosun, Derincespor, Mardin, Spor, Haberler

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