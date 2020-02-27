27.02.2020 15:47 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:47

TFF 3.Lig 1.Grup takımı 52 Orduspor Basın Sözcüsü Olgun Alp, bu hafta saha ve seyircileri önünde karşılaşacakları Düzcespor'u yenerek seri yakalamak istediklerini söyledi.



Alp, yaptığı açıklamada, önce Tokatspor, ardından Sultanbeyli Belediyespor galibiyetlerinin kendileri açısından büyük moral olduğunu belirtti. Alp, "Galibiyet serisini Düzcespor ile kendi evimizde oynayacağımız müsabakada devam ettirmek istiyoruz. 3 puandan başka bir düşüncemiz yok. Galibiyet aldıkça alt sıradaki takımlarla aramızdaki puan farkı açılıyor, üstteki takımlara da biraz daha yaklaşmış oluyoruz. Düşme potasındaki rakiplere 8 puan fark attık. Bu haftaki maçı da galip bitirerek alt ile olan puan farkını artıracağımıza inanıyorum. Bütün planlarımızı 3 puan üzerine yapıyoruz. Takımdaki heyecan, sevgi ve coşku üst seviyede" dedi.



Seyirci desteğine her zaman ihtiyacın olduğunu dile getiren Olgun Alp, "Eksikliklerimiz olmasına rağmen sahaya çıkacağımız ilk 11 ile en iyi mücadeleyi verip, 3 puanı alacağımızı düşünüyoruz. Çünkü bu ligde çekindiğimiz hiçbir takım yok. Orduspor Futbol Kulübü olarak bu ligde her takımı yenecek güçteyiz. Yeter ki taraftarlar bizi desteklesin ve bu takımın arkasında dursunlar. Çünkü taraftarsız takım olmaz. 52 Orduspor Futbol Kulübü, bu şehrin takımıdır. Amacımız takımı üst liglere çıkarmak. Takımımızı alttan üst sıralara doğru çıkarmaya çalışıyoruz. Burada seyircilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Kadın taraftarlarımız için ayrı ve ücretsiz bir tribünümüz vardır" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA