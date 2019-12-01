TFF 3. Lig 3. Grup; Nazilli Belediyespor 3- Halide Edip Adıvarspor-1
TFF 3. lig 3. Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, ligin 15. hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Halide Edip Adıvarspor'u 3-1'lık farklı skorla mağlup etti.
TFF 3. lig 3. Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, ligin 15. hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Halide Edip Adıvarspor'u 3-1'lık farklı skorla mağlup etti.
Siyah-beyazlı ekip ilk golü 13'üncü dakikada Mehmet Ersavaş'la buldu. Golün ardından maçtaki ağırlığını hissettiren ev sahibi Nazilli, ikinci golü 30'uncu dakikada Sedat'ın ara pasında topla buluşan Yunus plasesiyle buldu. İlk yarıyı 2-0'lık skorla kapatan siyah beyazlı ekip 2. yarının 58'inci dakikasında Gökhan Berkay'ın şutunu filelerinde buldu. Nazilli ekibi 90+1'de Oğuzhan'ın muhteşem kafa şutuyla bulduğu golle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Stat: Nazilli İlçe
Hakemler: Önder Turgay Demirdak xx, Tolga Atasoy xx, Birkan Çanakcıoğlu xx
Nazilli Belediyespor: Zekeriya xxx, Sinan xx, Mehmet Ersavaş xx, Polat xx, Ufukcan xxx (Dk.87 Fatih ?), Sedat xxx, Aziz xxx, İsmail xx, Sergen xxx, Burak xx (Dk.90+2 Can Ahmet ?), Yunus xxx (Dk.78 Oğuzhan xx)
Halide edip Adıvarspor: Evren x, Fatih x (Dk.54 Muhammed Raşit xx), Hakan x, Necati x, Tugay xxx, Hüseyin xxx, Batuhan xx (Dk.87 Fevzi Can ?), Mustafa x, Gökhan Berkay xx (Dk.76 Dursun x), Furkan Mehmet x, Erdem x
Sarı Kartlar: Mehmet Ersavaş, İsmail, Ufukcan (Nazili Belediyespor) - Gökhan Berkay, Batuhan, Hakan (Halide Edip Adıvarspor)
Goller: Dk.13 Mehmet Ersavaş, Dk.30 Yunus, Dk.90+1 Oğuzhan (Nazilli Belediyespor) - Dk.58 Tugay (Halide Edip Adıvarspor) - AYDIN