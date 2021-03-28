TFF: Türkiye-Letonya karşılaşmasına seyirci alınacak

TFF, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacağını açıkladı.

TFF, Türkiye - Letonya maçına Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacağını açıkladı. 76 bin 761 seyirci kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - Letonya maçını 11 bin 514 taraftar seyredecek.

TFF'DEN AÇIKLAMA

TFF'nin Türkiye Letonya maçına seyirci alınmasına ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır. Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacaktır. Türkiye-Letonya maçının biletleri ile ilgili detaylar ayrıca ilan edilecektir."