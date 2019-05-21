TFF 2. Ligde Play-Off'un Adı Belli Oldu: Sakaryaspor-Karagümrük
TFF 2. Lig play-off finalinde Sarıyerspor'u saf dışı bırakan Sakaryaspor ile Manisa BBSK'yı eleyen Karagümrük karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi kazanan takım, Spor Toto 1. Lig'e yükselecek.
Spor Toto 2. Lig play-off yarı finalinde Sakaryaspor, deplasmanda Sarıyer'le 0-0 berabere kaldı ve toplamda 4-0'lık sonuçla finale yükseldi. Diğer yarı final maçında Fatih Karagümrük, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında sahasında Manisa BBSK'yı 2-0 mağlup etti ve play-off finalinde Sakaryaspor'un rakibi oldu.
FİNAL MAÇI 28 MAYIS'TA
Bu sonuçların ardından TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile Karagümrük 28 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı kazanan takım Menemenspor ve Keçiörengücü'nün ardından Spor Toto 1. Lig'e yükselen son takım olacak.
YORUMLAR (14)
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KARAGÜMRÜK ŞAMPİYON OLUR DİYORUM İNŞ. ÇÜNKÜ KARAGÜMRÜK TAKIM OLARAK SAKARYADAN DAHA İYİ BİR TAKIM. TARAFTARIDA MÜKEMMEL. SAKARYANINDA TARAF KİTLESİ VAR AMA KARAGÜMRÜKÜN TARAFTARI FARKLI. BİRİSİ İL TAKIMI BİRİSİ DE SEMT.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Kastamonuspoooor!Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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sakin olun sevgili dostlar herseyin hayırlısı ikiside türk takımı hak eden çıksınCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ölümüne sakaryaCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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3 0 Karagümrük aldı maçı. Yazın kenaraCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır