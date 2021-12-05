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TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 2 1922 Konyaspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 2 1922 Konyaspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 16. haftasında Zonguldak Kömürspor sahasında, 1922 Konyaspor'u 2-1 yendi.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 16. haftasında Zonguldak Kömürspor sahasında, 1922 Konyaspor'u 2-1 yendi.

Stat: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Mustafa Hakan Belder xx, Muhammed Sait Emre Alagöz xx, Mehmet Dura xx

Zonguldak Kömürspor: Sinan xx, Selim xx, Rıdvan x (Şahinali dk. 72 x), Ercüment Eray x (Berat dk. 72 xx), Eyüp xx, Atilla xx, Hakan xx, Aykut xx, Ali Osman x (Ertuğrul dk. 72 x), Fatih xxx, Emre xx

1922 Konyaspor: Kadem Burak xx, Fatih xx, Ahmet xx, Adem Eren xx, Güray x (Şener dk. 46 x), Mustafa xx, Salim x (Görkem dk. 62 x), Ali xx, Hacı Ömer x (Mustafa Batuhan dk. 62 x), Mehmet Ali x (Çağrı dk. 77 x), Can xx

Goller: Fatih (dk. 5), Berat (dk. 90+2) (Zonguldak Kömürspor), Mustafa Batuhan (dk. 69 pen.) (1922 Konyaspor)

Sarı Kartlar: Rıdvan, Ali Osman, Hakan, Selim, Fatih, Ertuğrul (Zonguldak Kömürspor), Görkem, Mustafa Batuhan, Şener (1922 Konyaspor) - ZONGULDAK

TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 2 1922 Konyaspor: 1

TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 2 1922 Konyaspor: 1

TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 2 1922 Konyaspor: 1

TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 2 1922 Konyaspor: 1

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