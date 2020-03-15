TFF 2. Lig: Van Spor FK: 0 - Sakaryaspor: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 28. hafta mücadelesinde Van Spor FK, evinde Sakaryaspor'a 1-0 mağlup oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 28. hafta mücadelesinde Van Spor FK, evinde Sakaryaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Atatürk
Hakemler: Veli Karakaya xx, Serkan Gülçer xx, Murat Tuğberk Curbay xx
Van Spor FK: Salih Şenbaş x, Barış Gök x, Nuri Terliksiz x, Yakup Demir x, Şerif Doğan x (Maksut Taşkıran dk. 74 x), Oktay Aydin x, Barış Sağır x, Mehmet Sıddık İstemi x, Enes İslam İlkin x (Tunç Murat Behram dk. 53 x), Batuhan Er x (Mehmet Alaeddinoğlu dk. 66 x), Serdar Cansu x
Teknik Sorumlu: Feyyaz Uçar
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xxx, Canberk Ömer Özdemir xxx, Serkan Odabaşoğlu xxx, Abdulaziz Solmaz xxx (Barış Örücü dk. 86 '), Alper Tursun xx (Sinan Özkan dk. 67 xx), Onur Eriş xxx, Okan Eken xxx, Azad Filiz xxx, Hamza Özdemir ' (Ahmet Furkan Özcan dk. 6 xx), Denis Taşkesen xxx, Ömer Alp Kulga xxx
Teknik Sorumlu: Şaban Yıldırım
Gol: Okan Eken (dk. 49) (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: Denis Taşkesen, Alper Tursun, Ömer Alp Kulga, Serkan Odabaşoğlu, Onur Eriş (Sakaryaspor), Barış Gök, Salih Şenbaş, Oktay Aydın (Van Spor FK.) - VAN
Kaynak: İHA