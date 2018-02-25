AFRİN HAREKATI'NDA 37. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Tff 2. Lig: Tokatspor: 2 - Sivas Belediyespor: 3

2 mağlup oldu.

Tff 2. Lig: Tokatspor: 2 - Sivas Belediyespor: 3

2 mağlup oldu.

Stat: Gaziosmanpaşa

Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu x, Ercan Aydın xxx, Abdurrahman Atabay xx

Tokatspor: Akın İsmail xx, Hahan xx, Hasan xx, Teoman xx (Batuhan dk. 71 xx), Ömercan xx, Muhammed xx, Alperen xxx, Mehmet xx, Emin xx, Enes xx ( Murat Can dk. 88 ?), Ercüment xxx (Erkan dk. 84 ?)

Yedekler: Mikail, Erkan, Emrecan, Bekir, Murat Can, Batuhan

Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere

Sivas Belediyespor: Serkan xx, Nuri xx, Feyyaz xx, Samet xx, Sinan xx (İlker dk. 83 ?), Ahmet xx, Hüseyin xx, Tunay xx, Ali xx, Seyid xx (Eren dk. 67 x), Niyazi xxx (Hakan dk. 77 x)

Yedekler: Osman, Serhat, Fatih, İlker, Een, Hakan, Gürkan

Teknik Direktör: Cevat İrez

Goller: Ercüment (dk. 25), Alperen (dk. 27) (Tokatspor), Niyazi (dk. 9), Niyazi (dk. 20), Hüseyin (dk. 85) (Sivas Belediyespor)

Sarı kartlar: Alperen, Mehmet, Emin, Hakan (Tokatspor), Sinan, Feyyaz (Sivas Belediyespor) - TOKAT

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