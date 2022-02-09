TFF 2. Lig: Somaspor: 1 Adıyaman FK: 3
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta erteleme maçında Somaspor sahasında karşılaştığı Adıyaman FK'ya 3-1 mağlup oldu.
SOMA, MANİSA (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta erteleme maçında Somaspor sahasında karşılaştığı Adıyaman FK'ya 3-1 mağlup oldu.
Stat: Soma Atatürk
Hakemler: Berkan Çetin xxx, Çağlar Öztürk xxx, Kerem İlitangil xxx
Somaspor: Tunay x, Mustafa xx, Yasin x, Melih x, Onur x, Ali xx (Harun dk. 88 ?), Mücahit x (Osman dk. 68 x), Yılmaz xx, Celal x (Serkan dk. 76 x), Abdülkadir x (Emirhan dk. 87 ?), Özcan xx
Yedekler: Ali, Arda, Özkan, Şahan, Ö. Kalman, Harun
Teknik Direktör: Burhanettin Basatemür
Adıyaman FK: Türker xxx, Cengizhan xxx (Mert dk. 70 x), Taylan xx (Emre dk. 70 x), Emin xx, Evren xx, Hüseyin xx, Osman xx, Oğuzhan xx (Göktan dk. 90 ?), Mustafa xx, İbrahim x (Muhammet dk. 37 x), Hakan xx
Yedekler: Özal, Emir, Mert, Ömer, Ahmet, Kerem
Teknik Direktör: Süleyman Bilgin
Goller: Cengizhan Akgün (dk. 4), Taylan Özgün (dk. 32), Oğuzhan Öztürk (dk. 79) (Adıyaman FK), Özcan Aydın (dk. 68) (Somaspor)
Kırmızı kart: Onur Ulaş (dk. 83) (Somaspor)
Sarı Kartlar: Osman Hanoğlu (Somaspor), Hakan Olkan, Türker Dırdıroğlu, Emin Altunay (Adıyaman FK) - MANİSA