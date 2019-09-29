TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Van Spor FK- Kahramanmaraşspor: 1-0

29.09.2019 17:12

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor FK, evinde konuk ettiği Kahramanmaraşspor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: Van Atatürk



Hakemler: Alpaslan Şen xx, Emre Aslan xx, Ömer Lütfü Aydın xx



Van Spor FK: Salih Şenbaş xxx, Serdar Cansu xxx, Burçak Özkanca xxx, Samet Cantürk xxx, Barış Gök xxx, Barış Sağır xxx, Sefa Küpeli xxx, Oktay Aydin xxx, Mehmet Sıddık İstemi xx (Emrah Tacir dk. 84 xx), Batuhan Er xxx, Osman Torun x (Tunç Murat Behram dk. 23 xxx)



Teknik Sorumlu: Hasan Erkin Şimşir



Kahramanmaraşspor: Özkan Karabulut x, Rıdvan Türker x, Fatih Çiplak x, Gökhan Payal x, Yusuf Emre Kasal x (Emrullah Yıldırım dk. 56 x), Safa Ali Memnun x (Recep Türköz dk. 85 x), Hüseyin Cihan Avcu x (Yasin Abdioğlu dk. 73 x), Fatih Kamacı x, Cerem Talha Dinçer x, Haluk Türkeri x, Abdullah Topkara x



Teknik Sorumlu: Sadullah Zehir



Goller: Barış Sağır (dk. 36) (Vanspor FK)



Sarı Kartlar: Halik Türkeri (dk.30) (Kahramanmaraşspor), Serdar Cansu (dk. 54), Tunç Murat Behram (dk. 66), Barış Sağır (dk. 87), Salih Şenbaş (dk. 90+4), Burçak Özkanca (dk 90+5) (Van Spor FK) - VAN

Kaynak: İHA