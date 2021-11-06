TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 0 Ankara Demirspor: 1 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 0 Ankara Demirspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 0 Ankara Demirspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 11. hafta mücadelesinde Isparta 32 Spor, sahasında Ankara Demirspor'a 1-0 mağlup oldu.

ISPARTA (İHA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 11. hafta mücadelesinde Isparta 32 Spor, sahasında Ankara Demirspor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Atatürk

Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu xx, Uğur Onay xx, Muhammet Ali Doğan xx

Isparta 32 Spor: Furkan Bekleviç xx, Mahmut Altınkaya x (Bozan Uymaz dk. 46 x), Şamil Başaran xx (Said Can dk. 79 x), Efşan Geçgin xx, Kadir Turhan xx, Ertuğrul Kurtuluş xx, Mustafa Diler xx (Embiya Ayyıldız dk. 83 ?), Arif Birşen xx Taner Gümüş x, Mustafa Acar xx, Burak Aydın xx (Furkan Özdemir dk. 64 x)

Ankara Demirspor: Oğuz Çalışkan xx, Hüseyin Eren Bektaş, Kamil İçer xx, Hasan Kaya xx (Mustafa Fettahoğlu dk. 86 ?), Yusuf Akyel xx (Ahmet Sivri dk. 86 ?), Harun Aydın xx, Umut Pusat xxx (Çağrı Bülbül dk. 78 x), Alim Harlak xx (Serdar Eylik dk. 71 x), Aykut Civelek xx, Rahmi Can Karadaş xx, Ergin Keleş xxx (Mücahit Can Akçay dk. 76 x)

Gol: Umut Pusat (dk. 52) (Ankara Demirspor)

Sarı kartlar: Hüseyin Eren Bektaş, Yusuf Akyel, Mücahit Can Akçay (Ankara Demirspor), Mustafa Diler (Isparta) - ISPARTA

TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 0 Ankara Demirspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Skandal hakem hatası sonrası TFF, Erol Bulut ve Hakan Kutlu'ya teşekkür etti

Skandal hakem hatası sonrası TFF, Erol Bulut ve Hakan Kutlu'ya teşekkür etti

 Lokomotiv Moskova maçına taraftarlar akın etti! Galatasaray, 613 gün sonra ilki yaşadı

Lokomotiv Moskova maçına taraftarlar akın etti! Galatasaray, 613 gün sonra ilki yaşadı

 Beşiktaş'ın TFF'ye yaptığı başvuru reddedildi! Trabzonspor maçının günü değişmeyecek

Beşiktaş'ın TFF'ye yaptığı başvuru reddedildi! Trabzonspor maçının günü değişmeyecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title