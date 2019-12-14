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TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 2 - Başkent Akademi: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grupta Hekimoğlu Trabzon FK sahasında Başkent Akademi'yi 2-1 mağlup etti.

14.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:59
TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 2 - Başkent Akademi: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grupta Hekimoğlu FK sahasında Başkent Akademi'yi 2-1 mağlup etti.


Stat: Vakfıkebir


Hakemler: Serkan Önsal xx, Turhan Akbaş xx, Tuncay Ercan xx


Hekimoğlu Trabzon FK: Miraç Acer xx, Samet Yalçın xxx, Ali Aydemir xx (Caner Aktaş dk. 61 x), Hakan Yavuz xx (Maksut dk. 61 x), Talha Yazgan xx, Mertcan Çam xxx, Haşim Çoban xx (Taha Gür dk. 71 x), Bekir xx, Bahadır xx, Taha Balcı xx, Volkan Altınsoy xx


Başkent Akademi: Necati Yılmaz x, Hasan Genç xx, Süleyman x, Ahmet Sun x, Suat Kaya x (Hazarhan Karaca dk. 90 ?), Ahmet Karaman xx (Yavuz Koç dk. 65 x), Kerem x, Ömer x, Mustafa xx, Murat x (Yavuz Alemdar dk.74 x), Eyüp x


Goller: Hakan Yavuz (dk. 32), Volkan Altınsoy (dk. 90+2) (Hekimoğlu Trabzon FK), Ahmet Karaman (dk. 54) (Başkent Akademi)


Sarı kartlar: Talha Yazgan, Volkan Altınsoy (Hekimoğlu Trabzon FK), Kerem, Ahmet Karaman, Mustafa Bingöl (Başkent Akademi) - TRABZON

Kaynak: İHA
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