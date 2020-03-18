TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Başkent Akademi FK: 3 TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, erteleme müsabakasında konuk ettiği Başkent Akademi FK'ya 3-0 mağlup oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, erteleme müsabakasında konuk ettiği Başkent Akademi FK'ya 3-0 mağlup oldu. Stat: Yeni Şehir Hakemler: Oğuzhan Uğurlu xx, Okan Akbal xx, Ozan Bekar xx Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Tekin Adar xx (Recep Oğuz dk.74 xx), Batuhan Aygün xx (Raif Gündoğdu dk.62 xx), Burak Demireğen xx, Murat Kayalı xx, Mert Çakar xx, Tuğay Adamcıl xx, Sancar Yıldırım xx, Muharrem Efe xx, Furkan Mızrak xx, İlke Tankul xx Yedekler: Ogün Alkan, Okan Dede, Denizhan Uçak Teknik Direktör: Erkan Bölükbaş Başkent Akademi FK: Taha Ayan xx, Abdullah Çelik xx, Ahmet Sun xx, Zeki Korkmaz xx (Ahmet Karaman dk.79 ?), Yunus Emre Kasal xx (Hüseyin İriç dk.66 xx), Ömer Bozan xx, Emrah Taysı xx, Alper Önal xx (Osman Şahin dk.51 xx), Eren Tokat xx, Salih Sefercik xx, Eyüp Poyraz xx Yedekler: Kaan Parıltan, Hasan Genç, Yasin Abdioğlu, Nezir Özer Teknik Direktör: Dursun Karamustafa Goller: Alper Önal (dk. 6), Ahmet Sun (dk. 85), Ömer Bozan (dk. 90) (Başkent Akademi FK) Sarı Kartlar: Cengiz Biçer, Murat Kayalı, Muharrem Efe, Burak Demireğen (Gümüşhanespor), Alper Önal, Osman Şahin, Salih Sefercik (Başkent Akademi FK) - GÜMÜŞHANE Kaynak: İHA