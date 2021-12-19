TFF 2. Lig: Çorumspor FK: 3 Adıyamanspor FK: 0 - Haberler Spor
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TFF 2. Lig: Çorumspor FK: 3 Adıyamanspor FK: 0

TFF 2. Lig: Çorumspor FK: 3 Adıyamanspor FK: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 18. haftasında Çorumspor FK, sahasında Adıyamanspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 18. haftasında Çorumspor FK, sahasında Adıyamanspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi xxx, Burak Celep xxx, İlke Akman xxx

Çorumspor FK: Hasan Hüseyin xxx, Serkan xx, Salih Zafer xxx, Emre xxx, İsmet xx (Berkay dk. 84 ?), Hasan xxx, Murat xx (Muhsin dk. 84 ?), Seçgin xx (Umut dk. 62 x), Burak xx (Batuhan dk. 77 x), Mehmet Gürkan xxx, Halil İbrahim xx (Kürşat dk. 84 ?)

Adıyamanspor FK: Özal xxx, Emin xx, Evren xxx, Mustafa xx, Osman xx, Osman xx, Doğan Can xx (Göktan dk. 80 ?), Oğuzhan xx (Seydi dk. 80 ?), Ogün xxx (Kerem dk. 80 ?), Umut xx (Muhammet dk. 46 x), Cengizhan xx (Abdulkadir dk. 65 x)

Goller: Seçkin (dk. 28 pen.), Umut (dk. 65), Mehmet Gürkan (dk. 77) (Çorumspor FK)

Kırmızı kart: Emin (dk. 67) (Adıyamanspor)

Sarı kartlar: Özal, Oğuzhan, Muhammet (Adıyamanspor), Seçkin (Çorum FK) - ÇORUM

TFF 2. Lig: Çorumspor FK: 3 Adıyamanspor FK: 0

TFF 2. Lig: Çorumspor FK: 3 Adıyamanspor FK: 0

TFF 2. Lig: Çorumspor FK: 3 Adıyamanspor FK: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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