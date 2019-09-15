TFF 2. Lig
Stat: Zafer StadıHakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Ünal Doğru, Ali Rıza ÖztürkAfjet Afyonspor: Mehmet Doğan, Doğan Ateş, İlker Avşar, Mehmet Tosun (dk. 68 Ömer Çelik), Enes Ata (Dk: 59 Aykut Çiftçi), Nazmi Candoğan, Caner Solmaz, Fatih Selimhan Solmaz, Mehmet Tayfun Dingil (Dk.
Stat: Zafer Stadı
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Ünal Doğru, Ali Rıza Öztürk
Afjet Afyonspor: Mehmet Doğan, Doğan Ateş, İlker Avşar, Mehmet Tosun (dk. 68 Ömer Çelik), Enes Ata (Dk: 59 Aykut Çiftçi), Nazmi Candoğan, Caner Solmaz, Fatih Selimhan Solmaz, Mehmet Tayfun Dingil (Dk. 81 Emre Tosun), İsmet Benli, Aykut Uluç
Şanlıurfaspor: Yasin Davuş, İbrahim Halil Durmuş, Yusuf Güzel, Mehmet Ali Danış (Dk. 71 Seyfettin Büyükkılıç), Veysel Sönmezsoy (Dk. 76 Eyüp Rızvanoğlu), Murat Şamil Kurt, Sercan Kaya, Ali Eren Demirkol, Fevzi Özkan, Rıdvan Bingöl, İbrahim Canlıka
Sarı Kart: Dk. 45 Enes Ata, Dk. 58 Mehmet Tayfun Dingil, Dk. 78 Ömer Çelik (Afjet Afyonspor),
Gol: Dk. 60, Dk. 77 İlker Avşar, Dk. 64 Aykut Çift (Afjet Afyonspor), Dk. 83 Yusuf Güzel (Kendi Kalesine) (Şanlıurfaspor)
TFF 2. Lig Beyaz gurupta ligin 3. hafta maçında Afjet Afyonspor, Şanlıurfaspor'u 4-0 yendi.