Tff 2. Lig

Kastamonuspor 1966, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sahasında konuk ettiği Tokatspor’a 2-0 yenildi.

Tff 2. Lig

Kastamonuspor 1966, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sahasında konuk ettiği Tokatspor'a 2-0 yenildi.

Stat: Gazi

Hakemler: Semih Kurt xxx, Barkın Güdü xxx, Suat Göz xxx

Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi xx, Doğan Can Otman x, Erkan Sekman xx, Abdullah Halman x, Ali Kucik xxx, Savaş Tağa xx (Mustafa Pınar dk. 83 ?), Ömer Can Sokullu xx, Faruk Öcal x, Alican Karadağ x (Halil İbrahim Tuna dk. 53 x), Ferit Erişçi x (Tayyib Kanarya dk. 62 x), Okan Yıldız x

Yedekler: Burak Cengiz, Ümit Karaal, Çağrı Bülbül, Muammer Erdoğdu

Teknik Direktör: Tarık Daşgün

Tokatspor: Vedat Kapurtu xxx, Murat Cömert xx, Ömercan Öndaş xx, Ercüment Eray Ataklı xxxx, Ali Kemal Yükseker xx, Alperek Pak xxx (Arif Çoban dk. 86 x), Emre Hasan Balcı xx, Mehmet Öztonga xx, Nezir Özer xx (İsmet Kavuştu dk. 89 ?), Batuhan Türk xx (Emin Soğuk dk. 73 xx), Hakan Ateş xx

Yedekler: Akın İsmail Köroğlu, Hasan Erbay, Bekir Karadeniz, Enes Keleş, Emin Soğuk

Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere

Goller: Alperen (dk. 70), Arif (dk. 90) (Tokatspor)

Sarı Kartlar: Ömer Can Sokullu, Ali Kucik (Kastamonuspor 1966), Ali Kemal Yüksever, Hakan Ateş, Mehmet Öztonga, (Tokatspor) - KASTAMONU