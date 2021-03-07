TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Giresunspor: 1
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TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Giresunspor: 1

07.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:04
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Giresunspor: 1

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

29. dakikada Kartal Yılmaz'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Glumac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

43. dakikada Giresunspor savunmasını hazırlıksız yakalayan Ümraniyspor'da Atakan Üner, pasını savunma arkasına sarkan Mayi'ye aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Mayi'nin plase vuruşunda top filelere gitti. 2-0

45. dakikada Caner'in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Glumac'ın uzaklaştırmak istediği topu alan Balde'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

69. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Camara, kafayla topu arka taraftaki Alim Öztürk'e aktardı. Alim, müsait pozisyonda kafa vuruşuyla maçın skorunu belirleyen golü attı. 3-1

Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Burak Şeker xx, Hüseyin Aylak xx, Mert Bulut xx

Ümraniyespor: Burak xx, Vrsajevic xx, Glumac xx, Alim xxx, Ercan xx, Kartal Yılmaz xx (Emre Gültekin dk. 82 ?), Serkan xx, Bentley xx (Okan Derici dk. 76 x), Atakan Üner xx (Muammer Denizhan Taşkan dk. 90 ?), Camara xx (Mustafa Eser dk. 90 ?), Mayi xxx (Kehinde dk. 76 x)

Yedekler: Orkun Özdemir, Hamza Hacıoğlu, Mustafa Eser, Mustafa Murat Uslu, Batuhan Artarslan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Giresunspor: Onurcan Piri x, Hayrullah Bilazer x, Sergen x, Sadi x (Anthony Uzodimma dk. 66 x), Hüsamettin x (Kerem Kalafat dk. 84 ?), Nalepa x, Mehmet Taş x, Erol Can x (Marko Milinkovic dk. 74 ?), Eren Tozlu x, Caner Hüseyin Bağ x (Abdou Razak Traore dk. 74 ?), Balde x

Yedekler: Tolgahan Acar, İshak Doğan, Arda Kılıç, Fatih Yılmaz, Muhammet Ertürk, Yasin Ozan

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Glumac (dk. 29), Mayi (dk. 43), Alim (dk. 69) (Ümraniyespor), Balde (dk. 45) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Kartal, Bentley, Mustafa Eser (Ümraniyespor), Uzodimma (Giresunspor) - İSTANBUL

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Giresunspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Giresunspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Giresunspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Giresunspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Giresunspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Giresunspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Giresunspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Giresunspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Giresunspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Giresunspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Giresunspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Giresunspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Giresunspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Giresunspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Giresunspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Giresunspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Giresunspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Giresunspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Giresunspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Giresunspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Giresunspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Giresunspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Giresunspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Giresunspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Giresunspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Giresunspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Giresunspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Giresunspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Giresunspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Giresunspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Giresunspor: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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