HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Eskişehirspor: 0

TFF 1. Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, sahasında Eskişehirspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Eskişehirspor: 0
02.07.2020 19:34 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:42

TFF 1. Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, sahasında Eskişehirspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

22. dakikada sağ kanattan gelişen Eskişehirspor atağında, Bedirhan'ın ortasını Onur tamamlamak istedi. Ancak Ümraniye savunması son anda araya girerek topu kornere yolladı.

28. dakikada sağ kanattan Gimbert'in tehlikeli ortasını kaleci Ebrar çeldi. Yayda topla buluşan Ajdin Hasic'in rakibinden sıyrılarak çektiği şutu yine kaleci Ebrar kontrol etti.

40. dakikada Mete'nin pasında yay üzerinde topla buluşa Tolga'nın şutu az farkla yandan auta çıktı.

45. dakikada Ümraniyespor'un sol taraftan Hasic ile kullandığı korner vuruşunda topa iyi yükselen Emre Kurt, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

45+1. dakikada Hasic'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Gimbert, önce rakibinden sıyrıldı ardından yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

87. dakikada kendi yarı alanından Glumac'ın pasıyla hızlı Ümraniyespor'da topun sahibi olan Mücahit Can, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda maçın skorunu ilan eden golü kaydetti. 3-0

90+3. dakikada Eskişehirspor'da Bedirhan'ın kullandığı frikik atışında şutu az farkla üstten auta çıktı.

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Seyfettin Ünal xx, Emrah Ünal xx

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak x, Alaaddin Okumuş xxx (Muharrem dk. 76 x), Glumac xxx, Emre Kurt xxx, Gökhan Süzen xxx, Serkan Göksu xx (Erdem Seçgin dk. 64 x), Honore Gomis xxx, Muhammed xxx, Ajdin Hasic xxx (Yunus Emre Mertoğlu dk. 85 ?) Akabueze x (Bahadır dk. 64 x), Gimbert xxx (Mücahit Can dk. 76 x)

Yedekler: Enes, Mustafa Eser, Fernandes, Yunus Emre Gedik

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Eskişehirspor: Ebrar x, Bedirhan x, Sezgin Coşkunx, Bilal Ceylan x (Doğukan dk. 78 x), Erdal Akdarı x, Buğra Çağlıyan x (Berkay dk. 62 x), Cemali Sertel xx, Hasan Uyğur x (Tolga dk. 36 xx), Mete Kaan Demir xx (Selman dk. 76 x) Mehmet Özcan x, Onur Bayramoğlu xx (Muhammet Yahya dk. 62 x)

Yedekler: Cengiz, Melih, Furgan

Teknik Direktör: Mustafa Özer

Goller: Emre (dk. 45), Gimbert (dk. 45+1), Mücahit Can (dk. 87) (Ümraniyespor)

Sarı Kartlar: Gimbert, Muharrem Öner, Muhammed Gönülaçar (Ümraniyepor), Erdal Akdarı (Eskişehirspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Beyaz Saray'ın etrafını fareler kuşattı Spor
Beyaz Saray'ın etrafını fareler kuşattı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı Spor
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu Spor
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde Spor
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı Spor
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler Spor
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar
Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 1186 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 1186 yeni vaka tespit edildi
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Fenerbahçe Beko, Sırp koç Igor Kokoskov ile anlaştı
Fenerbahçe Beko, Sırp koç Igor Kokoskov ile anlaştı
Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi
Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: Yabancı kuralı TFF'nin izniyle önümüzdeki sezon 12'ye iniyor
Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: Yabancı kuralı TFF'nin izniyle önümüzdeki sezon 12'ye iniyor
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Kenan Doğulu Coşkun Sabah İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ali Koç İrfan Buz Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Ateş Karar Şiddet Temmuz
Şu an buradasınız: TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Eskişehirspor: 0 - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 19:55:26. #1.14#
title