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TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bandırmaspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bandırmaspor: 0

TFF 1. Lig'in 4. haftasında lider Ümraniyespor sahasında karşı karşıya geldiği Bandırmaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti ve puanını 12'ye yükseltti.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında lider Ümraniyespor sahasında karşı karşıya geldiği Bandırmaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti ve puanını 12'ye yükseltti.

Maçtan dakikalar

22. dakikada Okan Alkan'ın ceza sahası içinde Ercan Coşkun'a yaptığı müdahaleyi hakem penaltı olarak değerlendirdi.

24. dakikada del Valle'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti. 1-0

26. dakikada sol taraftan içeri çevrilen topa kale önünde Glumac'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

57. dakikada Burak Süleyman'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bentley bekletmeden çok sert vurdu ancak kaleci Burak gole izin vermedi.

72. dakikada Kerim'in pasında ceza sahası içine sarkan Keny, çaprazdan sert vurdu ancak kaleci Burak bu pozisyonda topu kornere gönderdi.

Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Burak Cansız xx, Ali Can Alp xx

Ümraniyespor: Burak Öğür xxx, Vrsajevic xxx, Alim Öztürk xxx, Glumac xxx, Ercan Coşkun xxx, Kartal Kayra Yılmaz xxx, Camara xx (Emre Nefiz dk. 63 xx), Serkan Göksu xxx (Mrsic dk. 76 xx), Oğuz Gürbulak xxx (Emre Gültekin dk. 76 xx), del Valle xxx (Onur Ayık dk. 63 xx), Kehinde xx (Muammer dk. 87 ?)

Yedekler: Orkun Ödemir, Mustafa Eser, Yiğithan Güveli, Yunus Emre Mertoğlu, Mustafa Karagöz

Teknik Direktör: Recep Uçar

Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci x, Okan Alkan x (Pucko dk. 82 ?), Gökay Güney xx, Lokman Gör x (dk. 42 Landel xx), Süleyman Luş xx, Mulumba xx, Doğan Can Davas xx (Kerim Avcı dk. 60 x), Keny xx, Burak Süleyman x, Bentley x (Bilal Ceylan dk. 81 ?), Manaj x

Yedekler: Veysel Sapan, Aygün Özışıkyıldız, Abdullah Balıkçı

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: del Valle (dk. 24 pen.), Glumac (dk. 26) (Ümraniyespor)

Sarı kartLAR: Mulumba, Bilal (Bandırmaspor), Kartal Yılmaz (Ümraniyespor) - İSTANBUL

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bandırmaspor: 0

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bandırmaspor: 0

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bandırmaspor: 0

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bandırmaspor: 0

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bandırmaspor: 0

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bandırmaspor: 0

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bandırmaspor: 0

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bandırmaspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bandırmaspor: 0 - Haberler Spor
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