TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 3 Boluspor: 1
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TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 3 Boluspor: 1

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 3 Boluspor: 1
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Tuzlaspor Vefa Stadı'nda karşılaştığı Boluspor'u 3-1 mağlup etti ve puanını 7'ye yükseltti.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Tuzlaspor Vefa Stadı'nda karşılaştığı Boluspor'u 3-1 mağlup etti ve puanını 7'ye yükseltti.

Maçtan dakikalar

19. dakikada Bregu'nun ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

19. dakikada Tayfun'un soldan orta arka direkte Pedersen'in indirdiği topta kale önünde Bardi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

21. dakikada Bardhi'nin pasında defansın arkasına sarkan Ahmet Yazar'ın sol taraftan ceza sahası içine girip kaleci Selmani'nin üzerinden aşırttığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

44. dakikada Tayfun'un sol taraftan ortasında arka direkte Rotman'ın indirdiği topu İsmail Konuk tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

45+3. dakikada sol taraftan Talha'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde karambolde ayağını sokan Tugay'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

61. dakikada Tayfun'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Posmac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Selmani'de kaldı.

71. dakikada rakibini şık bir çalımla geçerek ceza sahası içine giren Pedersen'in sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Selmani meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

75. dakikada Tayfun'un aşırtma pasında defansın arkasına sarkan Samet'in ceza sahası içi sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

Stat: Vefa

Hakemler: Ömer Faruk Turtay xx, Gökmen Baltacı xx, Kadir Akıllı xx

Tuzlaspor: Angeler xx, Erhan Kartal xx, İsmail Konuk xx, Posmac xx, Ferhat Öztorun xx, Rotman xx, Tayfun Aydoğan xxx (Aykut Çeviker dk. 89 ?), Bardhi xx (Lamine Diack dk. 68 x), Safa Kınalı xx (Samet Asatekin dk. 67 xx), Ahmet Yazar xxx (Metincan Cici dk. 82 ?), Pedersen xxx

Yedekler: Mikulic, Muhammed Sarıkaya, İbrahim Halil Aksu, Rahmi Anıl Başaran

Teknik Direktör: Uğur Tütüneker

Boluspor: Selmani x, Fethi Özer x (Mehmet Zahit Çınar dk. 46 x), Emin Bayram x, Erkam Reşmen x, Abdurrahim Dursun x, Tugay Kaçar x (Arda Köksal dk. 84 ?), Abdurrahman Canlı x (Eray Ataseven dk. 90 ?), Odise Roshi x (Burak Asan dk. 84 ?), Talha Erdoğan x (Odah Marshal dk. 46 x), Bregu x, Kasongo x

Yedekler: Ömer Alıcı, Arda Hilmi Şengül, Atamer Bilgin, Ensar Bilir, Bertu Alican Özyürek

Teknik Direktör: Reha Erginer

Goller: Ahmet Yazar (dk. 21), İsmail Konuk (dk. 44), Samet Asatekin (dk. 75) (Tuzlaspor), Tugay Kaçar (dk. 45+3) (Boluspor)

Sarı kartlar: Tugay Kaçar, Reha Erginer, Odah Marshal (Boluspor), Rotman (Tuzlaspor) - İSTANBUL

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 3 Boluspor: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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