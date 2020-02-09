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TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 2 - Bursaspor: 4

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Osmanlıspor sahasında Bursaspor'a 4-2 mağlup oldu.

09.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:46
TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 2 - Bursaspor: 4

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Osmanlıspor sahasında Bursaspor'a 4-2 mağlup oldu.


Stat: Osmanlı


Hakemler: Alper Çetin x, Orkun Aktaş x, Cem Özbay x


Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan x, Oğuz Yıldırım x (Erdem Çetinkaya, dk. 83 ?), Mehmet Yiğit xx, Atakan Rıdvan Çankaya xxx, Ali Eren İyican x (Tamer Aşık dk. 46 x), Ayuk x, Barış Zeren x (Todorovic dk. 79 x), Blagojevic xx, Halil İbrahim Esen xx, Mertan xxx, Beykan Şimşek x


Yedekler: Mele, Ali Ülgen, Okan Deniz, Batuhan Yılmaz, İlhami Siraçhan Nas, Doğukan Efe,


Teknik Direktör: İsmet Taşdemir


Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, İsmail Çokçalış x (Recep Aydın dk. 37 x), Diarra xx, Anıl Karaer xx, Kerem Can Akyüz xx, Shehu xx, Selçuk Şahin xx, Traore xxx (Kubilay Kanatsızkuş dk. 79 x), Tayfur Bingöl xx, Özer Hurmacı xxx, Seleznov xx (Burak Altıparmak dk. 84 ?)


Yedekler: Emrullah Şalk, Cüneyt Köz, Sedat Dursun, Aykut Akgün, Atanasov, Batuhan Kör


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez


Goller: Traore (dk. 6), Özer Hurmacı (dk. 59), Recep Aydın (dk. 75), Shehu (dk. 90+4) (Bursaspor), Mertan Caner Öztürk (dk. 14), Atakan Rıdvan Çankaya (dk. 45+2) (Osmanlıspor)


Sarı Kartlar: Oğuz Yıldırım, Mertan Caner Öztürk, Beykan Şimşek, Todorovic (Osmanlıspor), Kerem Can Akyüz, Traore (Bursaspor) - ANKARA

Kaynak: İHA
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