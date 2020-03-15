TFF 1. Lig: Osmalıspor: 1 - Giresunspor: 1
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Osmanlıspor sahasında Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Osmanlıspor sahasında Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Turgut Doman xx, Gökhan Memişoğlu xx, Selahattin Altay xx,
Osmanlıspor: Santiago Mele xx, Tamer Aşık xx, Mehmet Yiğit x, Atakan Çankaya xx, Eric Ayuk xx, Halil Esen xx, Jovan Blagojevic xx, Batuhan Yılmaz xxx (Okan Deniz dk. 81 ?), Beykan Şimşek xx, Ognjen Todorovic xxx (Erdem Çetinkaya dk. 81 ?), Mertan Öztürk xx
Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen, Doğukan Efe, İlhami Siraçhan Nas, Oğuz Yıldırım
Teknik Sorumlu: İsmet Taşdemir
Giresunspor: Metin Erol xx, Uğur Akdemir xx, Numan Çürüksu xx, Ahmet Kesim xx, Muhammed Bayır xx, Mehmet Güven xxx (Mehmet Taş dk. 68 xx), Bekir Yılmaz xx, Ahmet İlhan Özek xx (Andrei Rusescu dk. 75 xx), Michel Landel xx, Valle Rodriguez xx, Özgür Can Özcan xxx (Marko Milinkovic dk. 68 xx)
Yedekler: Onurcan Piri, Murat Akça, Muhayer Oktay, Cristian Tanase, Renan da Silva, Veysel Karani Ünal
Teknik Sorumlu: Hakan Kutlu
Gol: Numan Çürüksu (dk. 63 k.k.) (Osmanlıspor), Rusescu (dk. 80 pen.) (Giresunspor)
Kırmızı Kartlar: Bekir Yılmaz (dk. 45+2) (Giresunspor), Beykan Şimşek (dk. 90+2) (Osmanlıspor)
Sarı Kartlar: Özgür Can Özcan, Muhammed Bayır, Ahmet İlhan Özek, Michel Ladel (Giresunspor), Atakan Çankaya (Osmanlıspor) - ANKARA
Kaynak: İHA