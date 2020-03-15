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Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Osmanlıspor, Çankaya, Spor

TFF 1. Lig: Osmalıspor: 1 - Giresunspor: 1

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Osmanlıspor sahasında Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı.

15.03.2020 21:08 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:09
TFF 1. Lig: Osmalıspor: 1 - Giresunspor: 1

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Osmanlıspor sahasında Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı.


Stat: Osmanlı


Hakemler: Turgut Doman xx, Gökhan Memişoğlu xx, Selahattin Altay xx,


Osmanlıspor: Santiago Mele xx, Tamer Aşık xx, Mehmet Yiğit x, Atakan Çankaya xx, Eric Ayuk xx, Halil Esen xx, Jovan Blagojevic xx, Batuhan Yılmaz xxx (Okan Deniz dk. 81 ?), Beykan Şimşek xx, Ognjen Todorovic xxx (Erdem Çetinkaya dk. 81 ?), Mertan Öztürk xx


Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen, Doğukan Efe, İlhami Siraçhan Nas, Oğuz Yıldırım


Teknik Sorumlu: İsmet Taşdemir


Giresunspor: Metin Erol xx, Uğur Akdemir xx, Numan Çürüksu xx, Ahmet Kesim xx, Muhammed Bayır xx, Mehmet Güven xxx (Mehmet Taş dk. 68 xx), Bekir Yılmaz xx, Ahmet İlhan Özek xx (Andrei Rusescu dk. 75 xx), Michel Landel xx, Valle Rodriguez xx, Özgür Can Özcan xxx (Marko Milinkovic dk. 68 xx)


Yedekler: Onurcan Piri, Murat Akça, Muhayer Oktay, Cristian Tanase, Renan da Silva, Veysel Karani Ünal


Teknik Sorumlu: Hakan Kutlu


Gol: Numan Çürüksu (dk. 63 k.k.) (Osmanlıspor), Rusescu (dk. 80 pen.) (Giresunspor)


Kırmızı Kartlar: Bekir Yılmaz (dk. 45+2) (Giresunspor), Beykan Şimşek (dk. 90+2) (Osmanlıspor)


Sarı Kartlar: Özgür Can Özcan, Muhammed Bayır, Ahmet İlhan Özek, Michel Ladel (Giresunspor), Atakan Çankaya (Osmanlıspor) - ANKARA

Kaynak: İHA

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