TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 - Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig'in 12. hafta maçında Balıkesirspor'u konuk eden Menemenspor, rakibini 1-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 12. hafta maçında Balıkesirspor'u konuk eden Menemenspor, rakibini 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
17. dakikada Ali Keten'in sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde Hüseyin'in kafa vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.
44. dakikada soldan Mehmet Boztepe çalımlarla ceza sahasına girdi. Mehmet Boztepe'nin sert şutu auta gitti.
45+2. dakikada Furkan'ın sağdan ortasında Selmani'den seken top Halil Çolak'ın önünde kaldı. Halil Çolak topu yakın mesafeden auta yolladı.
57. dakikada Ali Keten'in ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan Alberk Koç, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
60. dakikada Okan Alkan'ın ortasında Mahatma Otoo kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kaleci Selmani topa sahip oldu.
65. dakikada Muhammed Ali Doğan'ın ortasında penaltı noktası üzerinde topa kafayla vuran Murat Erdemir'in şutu az farkla auta gitti.
84. dakikada Ercan Coşkun'un ortasında topa penaltı noktası üzerinden kafayla vuran Ali Özgün, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Gökhan Memişoğlu xx, Kemal Elmas xx
Menemenspor: Gentian Selmani xx, Jasmin Trtovac x (Semih Ceylan dk. 45+2 xx), Alberk Koç xx, Ercan Coşkun xxx, Taşkın Çalış xx, Mustafa Çeçenoğlu xx (Sikiru Olatunbosun dk. 90+1 ?), Muhammed Ali Doğan xx, Mehmet Boztepe xx (Ali Özgün dk. 75 xx), Murat Erdemir xx, Ali Keten xx, Hüseyin Çolak xx
Yedekler: Amir Güren, Murat Elkatmış, Ibrahim Sangare, Halil İbrahim Sönmez
Teknik Direktör: Cenk Laleci
Balıkesirspor: Andrija Vukovic x, Oğuzhan Çapar xx, Doğa İşeri x, Okan Alkan xx, Tomislav Glumac xx, Furkan Çil x (Batuhan İşçiler dk. 75 x), Rahmi Anıl Başaran x (Aly Malle dk. 66 x), Serdar Güncü xx, Nermin Hodzic x (Okwuchukwu Ezeh dk. 86 ?), Mahatma Otoo xx, Halil Çolak xx
Yedekler: Atilla Özmen, Berat Aydoğdu, Cenk Güvenç, Sezer Özmen, Kağan Kayalı, Celal Emir Dede, Anıl Taşdemir
Teknik Direktör: Ali Tandoğan
Gol: Ali Özgün (dk. 84) (Menemenspor)
Sarı kartlar: Hüseyin Çolak, Taşkın Çalış (Menemenspor), Sezer Özmen (Balıkesirspor) - İZMİR