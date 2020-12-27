TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Ankara Keçiörengücü: 0
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Menemenspor, sahasında Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Menemenspor, sahasında Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
19. dakikada Ananane'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
32. dakikada Manaj'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cem Ekinci'nin sağ direk dibine doğru şutunu kaleci Selmani kornere çeldi.
59. dakikada gelişen Cem Ekinci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şut az farkla sol kale direğinin yanından oyun alanını terk etti.
73. dakikada Barış Yılmaz sağ kanattan çizgiye inerek topu kale önüne çevirdi. Dodoo'nun kale önündeki vuruşunda meşin yuvarlak üstünden dışarı gitti.
Stat: Menemen Şehir
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Ferdi Karadoruk xx, Mert Bulut xx
Menemenspor: Selmani xx, Rıdvan Koçak xx, Furkan Bayır xx, Domgojni xx, Ömer Şahbaz xx (Burak Albayrak dk. 84 ?), Adamu xx, Taşkın Çalış xx, Tayfun Aydoğan x, Şeref Özcan xx (Yusuf Talum dk. 90+2 ?), Anaane x (Rasheed dk. 46 x), Kamara x (Mehmet Aytemiz dk. 85 ?)
Yedekler: Eren Bilen, Emre Adıgüzel, Murat Elkatmış, Can Sönmez, Cem Çelik, Berkan Çakır
Teknik Direktör: Cenk Laleci
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut xx, Samet Akaydın xx, Mert Kula xx, Soner Gönül xx, Uğur Ultu xx, İrfan Akgün xx (Ilir dk. 61 x), Burak Aydın x, Cem Ekinci xx (Dodoo dk. 61 x), Barış Yılmaz xx (Kone dk. 88 ?), Manaj x (Tahir Babaoğlu dk. 75 x)
Yedekler: Birkan Tetik, Süleyman Olgun, Fatih Solmaz
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Sarı Kartlar: Furkan Bayır, Kamara (Menemenspor), İrfan Akgün, Barış Yılmaz, Dodoo, Burak Albayrak (Ankara Keçiörengücü) - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı