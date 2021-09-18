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TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Bandırmaspor: 3

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Bandırmaspor: 3

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında ağırladığı Bandırmaspor'a 3-1 mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında ağırladığı Bandırmaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

16. dakikada serbest vuruş kullanan Akabueze, sert şutunda topu filelere gönderdi. 0-1

27. dakikada Akabueze'nin pasında topla buluşan Doğan, ceza sahası içerisinde arkadaşına pas vermek istediği sırada Manisa FK oyuncusu Sadi kafayla yaptığı müdahalede topu kornere gönderdi.

32. dakikada Özgür Çek'in ortasında Hakan'ın kafa şutunu kaleci Gökhan kurtardı.

35. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Pucko'nun vuruşunda topu kontrol edemeyen Manisa FK kalecisi Muhammed'in hatasını değerlendiren Doğan topu filelere gönderdi. 0-2

59. dakikada ceza sahası içerisinde Akabueze'nin pasında topla buluşan Manaj'ın sert şutunda Manisa FK kalecisi Muhammet topa müdahale ederek kornere gönderdi.

64. dakikada Akabueze'nin pasında topla buluşan Manaj uzaktan şutunda top auta çıktı.

76. dakikada Akabueze'nin pasında topla buluşan Landel, ceza sahası dışında uzakta şutunda top filelerle buluştu. 0-3

86. dakikada Diallo'nun ortasında Okan'ın kafa şutunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

94. dakikada Mehmet'in şutu Manisa FK kalecisinden dönünce topla buluşan Kerim önüne gelen topu kaleye gönderdi. Top az farkla yandan auta çıktı.

95. dakikada ceza sahası içerisinde Okan göğsüyle topu arkadaşı Sertaç'a bırakması sonrasında şutunu çeken Sertaç topu filelere gönderdi. 1-3

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Gökhan Memişoğlu xx, Abdullah Uğur Sarı xx

Manisa FK: Muhammed Birkan x, Mehmet xx, Sadi xx, Ahmet x (Sousa dk. 65 xx), Özgür x (Okan dk. 45 xx), Hakan xx, Kubilay x (Muhammet dk. 80 xx), Kouter xx, Anıl x (Ouambe dk. 66 xx), Sertaç xx, Kemal xx (Diallo dk. 65 xx)

Yedekler: Samet, Landre, Efe, Mehmet Ali Çelik, Bedirhan

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Bandırmaspor: Gökhan xxx, Okan xx, Gökay xx, Lokman xx, Süleyman xx, Landel xxx, Doğan Can xxx (Adeede dk. 90 ?), Akabueze xxx (Abdullah dk. 90 ?), Mehmet xx, Pucko xxx (Kerim dk. 83 xx), Manaj xxx (Bilal dk. 71 xx)

Yedekler: Veysel, Aygün, Bilal

Teknik Sorumlu: Mustafa Gürsel

Goller: Akabueze (dk. 16), Doğan Can (dk. 35), Landel (dk. 76) (Bandırmaspor), Sertaç (dk. 95) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Ahmet, Kubilay, Kouter (Manisa FK) - MANİSA

TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Bandırmaspor: 3

TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Bandırmaspor: 3

TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Bandırmaspor: 3

TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Bandırmaspor: 3

TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Bandırmaspor: 3

TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Bandırmaspor: 3

TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Bandırmaspor: 3

TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Bandırmaspor: 3

TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Bandırmaspor: 3

TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Bandırmaspor: 3

TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Bandırmaspor: 3

TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Bandırmaspor: 3

TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Bandırmaspor: 3

TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Bandırmaspor: 3

TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Bandırmaspor: 3

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 Bandırmaspor: 3 - Haberler Spor
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