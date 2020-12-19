TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 2 AE Balıkesirspor: 1 (Maç sonucu)
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TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 2 AE Balıkesirspor: 1 (Maç sonucu)

19.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:40
TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 2 AE Balıkesirspor: 1 (Maç sonucu)

TFF 1. Ligin 15. haftasında Ankara Keçiörengücü evinde Aydeniz Et Balıkesirspor'u ağırladı.

TFF 1. Ligin 15. haftasında Ankara Keçiörengücü evinde Aydeniz Et Balıkesirspor'u ağırladı. Ankara Keçiörengücü evinde AE Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

31. dakikada Cem Ekinci'nin ceza sahasında rakip defansı çalımlayıp çektiği şut ağlarla buluştu. 1-0

53. dakikada Mert Kula'nın Ezeh'e yaptığı faulde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Mrsic skoru eşitledi. 1-1

81. dakikada Süleyman Olgun önünde bulduğu topta kaleyi düşündü. Düzgün bir şekilde kaleyi bulan topta kaleci Vukovic çaresiz kaldı. 2-1

Stat: Aktepe

Hakemler: Hakan Ceylan xxx, Seyfettin Ünal xx, Abdullah Uğur Sarı xx, Tolga Sancak xx

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdülkadir Korkut xx, Samet Akaydin xx, Mert Kula xx, Soner Gönül xx, Süleyman Olgun xxx, Uğur Utlu xx, Burak Aydın xx (İrfan Akgün dk. 74 x), Cem Ekinci xxx (Kone dk. 76 x), Manaj x (Dodoo dk. 90+1 ?), Barış Alper Yılmaz xxx(Ilır Mustafa dk. 90+1 ?)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Ogün Burak, Diabang, Bilal Budak, Fatih Selimhan Solmaz

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Aydeniz Et Balıkesirspor: Vukovic xxx, Berat Aydoğdu xx, Birol Parlak xx, Abdülhamit Yıldız xx, Doğa İşeri xxx, Cumali Bişi xx, Serdar Güncü xx (Nwankwo dk. 89 ?), Otoo xx (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 89 ?), Mrsic xxx, İsmail Yüksek xx (Kethevoama dk.43 x), Ezeh xx (Celal Emir Dede dk. 77 x)

Yedekler: Yiğithan Kır, Abdülkadir Kayalı, Ayberk Kaygısız

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Cem Ekinci (dk. 31), Süleyman Olgun (dk. 81)(Keçiörengücü), Mrsic (dk. 53 pen.)(AE Balıkesirspor)

Sarı Kartlar: Birol Parlak, Otoo, Oğuz Han Aynaoğlu (AE Balıkesirspor) - ANKARA

TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 2 AE Balıkesirspor: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 2 AE Balıkesirspor: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 2 AE Balıkesirspor: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 2 AE Balıkesirspor: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 2 AE Balıkesirspor: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 2 AE Balıkesirspor: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 2 AE Balıkesirspor: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 2 AE Balıkesirspor: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 2 AE Balıkesirspor: 1 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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