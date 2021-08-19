TFF 1. Lig heyecanı TRT'de yaşanıyor
TFF 1. Lig 2021-2022 sezonu karşılaşmalarının 90 dakikalık heyecanı yine TRT ekranlarında yaşanıyor.
TFF 1. Lig 2021-2022 sezonu karşılaşmalarının 90 dakikalık heyecanı yine TRT ekranlarında yaşanıyor. 4 gün sürecek ikinci hafta karşılaşmalarında 9 maç, 8 farklı şehirden canlı yayınla TRT Spor ve TRT Avaz ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor.
TFF 1. Lig'de 12 farklı şehirden 19 takımın Süper Lig hedefi için müthiş rekabetinin tüm karşılaşmaları canlı yayınla ekranlara geliyor. Ayrıca Süper Lig karşılaşmalarının naklen yayını Radyo 1'de, maçların özet görüntüleri ise TRT Spor'da yayımlanıyor.
20 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da Samsunspor - Balıkesirspor maçı ile başlayacak ligin 2. hafta karşılaşmaları canlı yayınla ekrana gelecek.
TRT Spor'da canlı yayımlanacak TFF 1. Lig ikinci hafta karşılaşmaları şu şekilde;
20 Ağustos 2021 Cuma
20.30: Samsunspor - Balıkesirspor
21 Ağustos 2021 Cumartesi
17.00: Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü
21.45: Adanaspor - Gençlerbirliği
22 Ağustos 2021 Pazar
17.00: Ümraniyespor - İstanbulspor
19.15: Ankaragücü - Kocaelispor
21.45: Manisa BBSK - Denizlispor
23 Ağustos 2021 Pazartesi
20.30: BB Erzurumspor - Bursaspor
TRT Avaz'da canlı yayımlanacak TFF 1. Lig ikinci hafta karşılaşmaları şu şekilde;
21 Ağustos 2021 Cumartesi
21.45: Altınordu - Tuzlaspor - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı