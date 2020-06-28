TFF 1. Lig: Hatayspor: 2 Balıkesirspor: 0 TFF 1. Lig'in 30. haftasında Hatayspor, sahasında konuk ettiği Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Hatayspor, sahasında konuk ettiği Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

50. dakikada ceza alanı içerisinde Kubilay Sönmez yerde kaldı, hakem beyaz noktayı gösterdi.

52. dakikada topun başına geçen kaptan Mesut Çaytemel'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

90. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya Mirkan Aydın ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan xx, Deniz Turgut xx, Gökhan Barcın xx

Hatayspor: Akın Alkan xx, Furkan Şeker xx, Yusuf Abdioğlu xx, Sadi xx, Mesut Çaytemel xx, Kubilay Sönmez xx (Buğra Çağıran dk. 80 ?), Aabid Rayane xx, Caner Hüseyin Bağ xx (Soner Örnek dk. 90 ?), Gökhan Karadeniz xx (Alican Özfesli dk. 65 xx), Selim Ilgaz xx (Idır Quali dk. 80 ?), Hamza Gür x (Mirkan Aydın dk. 46 xx)

Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Balıkesirspor: Atilla xx, Kağan xx, Sezer Özmen xx (Enes Karabulut dk. 85 ?), Cenk Güvenç xx, Batuhan xx, Serdar Güncü xx (Ezeh dk. 80 x), Mrsic xx, Abdulkadir xx (Andusic dk. 62 x), Aly Malle xx, Kethevoama xx (Celal Emir Dede dk. 62 x), Anıl Taşdemir xx

Yedekler: Yiğithan Kır, Görkem Fidan, Emirhan Çakır

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Goller: Mesut Çaytemel (dk. 52 pen.), Mirkan Aydın (dk. 90) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Aly Malle, Batuhan İşçiler, Mrsic (Balıkesirspor) - HATAY

Kaynak: İHA