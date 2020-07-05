TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 Keçiörengücü: 0
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Hatayspor, Keçiörengücü'nü ağırladı.
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Hatayspor, Keçiörengücü'nü ağırladı. Mücadele Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar
90. dakikada Barbosa'nın sağ kanattan ortasında Soner Örnek ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Onur Özütoprak xx, Mehmet Kapluhan xx, Mehmet Emin Tuğral xx
Hatayspor: Akın Alkan xx, Popov xx, Yusuf Abdioğlu xx, Sadi xx, Mesut Çaytemel xx, Kubilay Sönmez xx (Soner Örnek dk. 90 xxx), Aabid Rayane xx (Buğra Çağıran dk. 69 xx), Alican Özfesli xx (Gökhan Karadeniz dk. 46 xx), Idır Quali xx (Helder Barbosa dk. 60 xx), Selim Ilgaz xx (Caner Hüseyin Bağ dk. 60 xx), Mirkan Aydın xx
Yedekler: Ömer Alıcı, Furkan Şeker
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abulkadir Korkut xx, Hüsamettin Tut xx, Erdi Dikmen xx, Samet Akaydın xx, Süleyman Olgun xx, Mendy x (Cem Ekinci dk. 72 xx), Burak Aydın x (Uğur Utlu dk. 63 xx), Madinda xx (İshak Çakmak dk. 78 x), Diabang xx, Famoussa Kone xx (Bokila dk. 77 x)
Yedekler: Birkan Tetik, Cihan Can, Soner Gönül
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Goller: Soner Örnek (dk. 90) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Alican Özfesli, Soner Örnek (Hatayspor), Mendy, Famoussa Kone (Keçiörengücü) - HATAY
Kaynak: İHA