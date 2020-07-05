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TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Hatayspor, Keçiörengücü'nü ağırladı.

TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 Keçiörengücü: 0
05.07.2020 19:57 | Son Güncelleme: 05.07.2020 20:31

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Hatayspor, Keçiörengücü'nü ağırladı. Mücadele Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar

90. dakikada Barbosa'nın sağ kanattan ortasında Soner Örnek ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Mehmet Kapluhan xx, Mehmet Emin Tuğral xx

Hatayspor: Akın Alkan xx, Popov xx, Yusuf Abdioğlu xx, Sadi xx, Mesut Çaytemel xx, Kubilay Sönmez xx (Soner Örnek dk. 90 xxx), Aabid Rayane xx (Buğra Çağıran dk. 69 xx), Alican Özfesli xx (Gökhan Karadeniz dk. 46 xx), Idır Quali xx (Helder Barbosa dk. 60 xx), Selim Ilgaz xx (Caner Hüseyin Bağ dk. 60 xx), Mirkan Aydın xx

Yedekler: Ömer Alıcı, Furkan Şeker

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abulkadir Korkut xx, Hüsamettin Tut xx, Erdi Dikmen xx, Samet Akaydın xx, Süleyman Olgun xx, Mendy x (Cem Ekinci dk. 72 xx), Burak Aydın x (Uğur Utlu dk. 63 xx), Madinda xx (İshak Çakmak dk. 78 x), Diabang xx, Famoussa Kone xx (Bokila dk. 77 x)

Yedekler: Birkan Tetik, Cihan Can, Soner Gönül

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Soner Örnek (dk. 90) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Alican Özfesli, Soner Örnek (Hatayspor), Mendy, Famoussa Kone (Keçiörengücü) - HATAY

Kaynak: İHA

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