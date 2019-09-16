TFF 1. Lig: Hatayspor: 0 - Fatih Karagümrük : 0

TFF 1. Lig'de 4. hafta müsabakasında Hatayspor, Osmanlı Stadı'nda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile sahadan 0-0 beraberlik ile ayrıldı.

16.09.2019 21:10
TFF 1. Lig: Hatayspor: 0 - Fatih Karagümrük : 0

TFF 1. Lig'de 4. hafta müsabakasında Hatayspor, Osmanlı Stadı'nda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile sahadan 0-0 beraberlik ile ayrıldı.


Stat: Osmanlı


Hakemler: Hakan Ceylan xx, Deniz Turgut xx, Bersan Duran xx


Hatayspor: Akın Alkan x, Hamza Gür x, Yusuf Abdioğlu xxx, Sadi Karaduman xx, Kubilay Sönmez xx, Helder Barbosa x (Abid Rayane dk. 64 x), Yasin Güreler xx, Selim Ilgaz x (Idır Qıjali dk. 79 ?), Gökhan Karadeniz xx, Caner Hüseyin Bağ xx, Mirkan Aydın xx (Loteteka Bokila dk. 86 ?)


Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Alican Özfesli, Mavga, Yasin, Furkan Şeker


Teknik Sorumlu: Murat Sönmez


Fatih Karagümrük: Aykut Özer xx, Alparslan Erdem xx, Arif Morkaya xx, Barış Başdaş xx, Dobrovoljc xx, Brahim Darri xx, Ramazan Civelek x (Mervan Çelik dk. 73 ?), Zeki Yıldırım xx, Barış Özbek x (Maximiliano Rojas dk. 86 ?), Koray Altınay xx, Nkasiobi Emeghara x (Matar Sosseh dk. 64 x)


Yedekler: Bojan Saranov, Muzaffer Cem Kablan, Efe Tatlı, Turgut Doğan Şahin, Abdulhamit Yıldız, Bülent Cevahir


Teknik Sorumlu: Atılay Canel


Kırmızı Kart: Kubilay Sönmez (dk. 90) (Hatayspor)


Sarı Kartlar: Yasin Güreler, Sadi Karaduman, Helder Barbosa, Loteteka Bokila (Hatayspor), Nkasiobi Emeghara (Fatih Karagümrük) - ANKARA

Kaynak: İHA
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