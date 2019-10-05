TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Akhisarspor: 0
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Giresunspor, Akhisarspor'u konuk etti.
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Giresunspor, Akhisarspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar:
10. dakikada Özgür Can'ın ortasında ceza sahası içinde Rusescu'nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın üzerinden ağlarla buluştu. 1-0
37. dakikada Del Valle'nin köşe atışında ceza sahası içinde Numan'ın kafa vuruşunda top auta gitti.
54. dakikada sol kanattan Cikalleshi'nin ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Erhan Çelenk'in şutu az farkla dışarı çıktı.
64. dakikada Elmar'ın pasında Cikalleshi'nin şutunda top az farkla yandan auta gitti.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Önder Yılmaz xx, Furkan Ürün xx
Giresunspor: Adriano Fachini xxx, Numan xx, Muhammet Bayır xx, Mehmet xx (Alperen dk. 83 ?), Mehmet Taş xx, Landel xxx, Rusescu xxx, Ahmet İlhan xx, Özgür Can xx (Tanase dk. 63 x), Del Valle xx (Renan dk. 80 x)
Yedekler: Metin, Ahmet, Orhan, Alpay, Muhammed Himmet
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Akhisarspor: Gökhan xx, Avdija Vrsajevic xx, Edin Cocalic xx, Rotman xx (Aykut dk. 46 x), Musa xx (Kadir dk. 46 x), Alperen xx, Burhan xx, Muhammet Reis xx (Ergin dk. 73 x), Sokol Cikalleshi xx, Elmar xx, Erhan xx
Yedekler: Lukac, Halil, Tolga, Bertuğ, Uğur, Ali Kaan
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Gol: Rusescu (dk. 10) (Giresunspor)
Kırmızı kart: Elmar (dk. 87) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Del Valle, Mehmet Taş, Adriano Fachini (Giresunspor) - GİRESUN