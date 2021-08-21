TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
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TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)

TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Eyüpspor sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Eyüpspor sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Müsabaka Eyüpspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar

13. dakikada sol taraftan ceza sahası içine açılan ortada Yalçın'ın kafa vuruşu kaleci Eray'dan oyun alanı içine döndü. Dönen topla buluşan Taşkın'ın vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

24. dakikada sol taraftan Bülent'in sol taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Ankara Keçiörengücü savunmasında Mehmet Dingil'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

31. dakikada Burak'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Eze'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

53. dakikada sol tarafta topu alan Vusal'ın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top direkten oyun alanı içine döndü.

67. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Vusal'ın yaptığı vuruşu kaleci Emrullah kornere çeldi.

Stat: Eyüp

Hakemler: Davut Dakul Çelik xx, Baran Eraslan xx, Güner Mumcu Taştan xx

Eyüpspor: Emrullah xx, Mezague xxx, Taşkın xxx (Mikail dk. 70 xx), Bülent xx (Enes dk. 86 ?), Uğur xx, Yalçın xx, Serdar xxx (Mete dk. 70 xx), Timur xx, Kozulj xx (Bekir dk. 56 xx), Cenk Ahmet xx, Umut Bulut xx (Stancu dk. 86 ?)

Yedekler: Çağlar, Kemal, Mertcan, Enes Öztürk, Erencan

Teknik Direktör: Zafer Turan

Ankara Keçiörengücü: Eray xx, Talha xx, Ogün xx, Uğur xx (Diallo dk. 70 xx), Fatih xx, Mehmet xx, Burak xx (Erdem dk. 81 ?), Pululu xx, Eze xx, Djibrilla xx (Hamza dk. 46 xx), Vusal xx

Yedekler: Mert, Hasim, Muharrem, Bilal, Berkan

Teknik Direktör: İlker Püren

Goller: Taşkın (dk. 13), Mehmet Dingil (dk. 24 k.k.) (Eyüpspor), Eze (dk. 31) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Kozulj (Eyüpspor), Pululu, Vusal (Ankara Keçiörengücü) - İSTANBUL

TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
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TFF 1. Lig: Eyüpspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu) - Haberler Spor
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