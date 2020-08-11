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TFF 1. Lig ekibi Altay, Ricardo Quaresma'ya teklif yaptı

TFF 1. Lig ekibi Altay'da yönetim Kasımpaşa'dan ayrılan ve çalışmalarını sürdüren Ricardo Quaresma'nın peşine düştü. Portekizli yıldıza teklif yapan Altay, Quaresma'dan gelecek cevabı beklemeye geçti.

11.08.2020 14:07 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:23

TFF 1. Lig'de takımı şampiyon apoletli teknik direktör Yücel İldiz'e emanet eden Altay'da yönetimRicardo Querasma'nın peşine düştü. Geçen sezon Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da görev yapan 36 yaşındaki hücum oyuncusuna teklif sunulduğu öğrenildi.

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Türkiye'de uzun yıllar Beşiktaş'ta forması giyen Portekizli futbolcunun, İzmir ekibinin teklifini düşünmek için süre istediği öğrenildi. Yeni sezonda Süper Lig hedefini ıskalamak istemeyen siyah-beyazlılar, Quaresma'yı kadrosuna katarak gövde gösterisi yapmak ve iddiasını kurduğu kadroyla göstermek istiyor.

YILDIZ OYUNCU KUPALARA ABONE

Portekiz kulübü Sporting'de futbola başlayan yıldız futbolcu kariyerinde Barcelona, Porto, Inter, Chelsea, Al Ahli, Beşiktaş ve son olarak Kasımpaşa'da forma giydi. Portekiz Milli Takımıyla, Avrupa Şampiyonluğu yaşayan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş ile 2 lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası kazandı. Kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası kazanma başarısını gösteren Q7'nin Altay ile ilgili vereceği karar merakla bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA TARİHE GEÇTİ

Türkiye kariyerinde Beşiktaş ve Kasımpaşa formaları giyen Q7, Süper Lig'de 174 karşılaşmada 25 kez rakip fileleri havalandırırken 52 golün hazırlayıcısı oldu. Q7, kariyerinde 8 sezonla en fazla Beşiktaş'ta görev yaptı. Tecrübeli futbolcu, Kartal'da 227 mücadele 38 gol attı ve 78 asist yaptı. Q7, Beşiktaş'ta 2 lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası kaldırmayı başardı.

TFF 1. Lig ekibi Altay, Ricardo Quaresma'ya teklif yaptı
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