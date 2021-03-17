TFF 1. Lig'de zirvedeki takımlarla puan farkını azaltan Altay, Süper Lig için daha umutlu
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TFF 1. Lig'de zirvedeki takımlarla puan farkını azaltan Altay, Süper Lig için daha umutlu

17.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:08
TFF 1. Lig'de zirvedeki takımlarla puan farkını azaltan Altay, Süper Lig için daha umutlu

TFF 1. Lig'de son 8 haftaya 2. sıradaki Yılport Samsunspor'un 4 puan gerisinde 4. durumda giren Altay'ın teknik direktörü Osman Özköylü, ilk 2 sıradaki takımlarla puan farkını azalttıklarını belirterek, "Bizim kaybetmememiz lazım. Onların hata yapmasını beklemek zorundayız." dedi.

TFF 1. Lig'de son 8 haftaya 2. sıradaki Yılport Samsunspor'un 4 puan gerisinde 4. durumda giren Altay'ın teknik direktörü Osman Özköylü, ilk 2 sıradaki takımlarla puan farkını azalttıklarını belirterek, "Bizim kaybetmememiz lazım. Onların hata yapmasını beklemek zorundayız." dedi.

Özköylü, son 3 haftada ortaya koydukları performansın kendileri için umut verici olduğunu kaydetti.

Sezon ortasında bir takımı devraldıktan sonra takımda fiziksel ve taktiksel anlamda değişiklik yapmanın kolay olmadığını ifade eden Özköylü, şöyle konuştu:

"Avantajımız, elimizde çok kaliteli ve elit oyunculardan oluşan bir takım var. Yaşanan sonuçlardan dolayı biraz psikolojik olarak yıpranmış, öz güvenini kaybetmiş, oyunsal olarak biraz problemler yaşayan Altay takımı vardı. Bazı şeyler kısa sürede hallolmuyor. İlk birkaç maçta bazı problemler yaşayıp bazı şeyleri değiştirmeye çalıştık. Bireysel hatalardan yediğimiz goller ve kaybettiğimiz maçlar oldu."

Özköylü, sonraki maçlarda istediklerinin yavaş yavaş oturmaya başladığını belirterek, üst sıradaki rakiplerin puan kaybetmesiyle ilk 2 için umutlarının arttığını, artık çok daha istekli olduklarını bildirdi.

Oyuncuların üst sıradaki rakiplerine karşı motive olmakta zorluk çekmediğini alt sıradaki takımlarla oynamanın motivasyon sağlama açısından daha zor olduğunu kaydeden Özköylü, "Her maç aynı puana sahip. O yüzden kazanarak, her maçı ciddiye alarak gitmek çok önemli." dedi.

"Bizim kredimiz yok"

Ligin zirvesinde yer alan takımların puan kayıplarına dikkat çeken Özköylü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben Giresunspor maçından önce hep söyledim. Onların kaybedebileceği bir maç onlara travma yaratabilir, bunun devamı gelebilir diye, nitekim öyle oldu. Arkasından Samsunspor'un kaybettiği puanlar önemli. Üç hafta önce Giresunspor'dan 15, Samsunspor'dan 11 puan gerideydik. Şimdi birisinden 4, birisinden 6 puan gerideyiz. Bundan sonraki süreçte yine puan kayıpları olacak mı, olacak ama bizim kaybetmememiz lazım. Çünkü bizim kredimiz yok, bizim kazanmamız lazım ve onların hata yapmasını beklemek zorundayız. Ben bu tür geliş gidişlerin olacağını düşünüyorum ama biz kazanarak devam etmek mecburiyetindeyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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