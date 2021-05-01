Balıkesir'in Adana Demirspor'a attığı gol skandal bir kararla iptal edildi

TFF 1. Lig'de oynanan Adana Demir-Balıkesir karşılaşmasında iptal edilen gol akıllara durgunluk verdi. Adana Demirsporlu Okan Alkan'ın kalecisine doğru göndermek istediği pasta topu kapan Balıkesirli Manaj, hatayı affetmedi ve fileleri sarstı. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağının ardından hakem Arslanboğa golü iptal etti. Ancak pozisyona yakın olan hakemin bu kararı sahadakilere şaşkınlık verdi. Sosyal medya bu skandal kararla çalkalandı.