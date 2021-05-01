Balıkesir'in Adana Demirspor'a attığı gol skandal bir kararla iptal edildi
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Balıkesir'in Adana Demirspor'a attığı gol skandal bir kararla iptal edildi

Balıkesir'in Adana Demirspor'a attığı gol skandal bir kararla iptal edildi
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TFF 1. Lig'de oynanan Adana Demir-Balıkesir karşılaşmasında iptal edilen gol akıllara durgunluk verdi. Adana Demirsporlu Okan Alkan'ın kalecisine doğru göndermek istediği pasta topu kapan Balıkesirli Manaj, hatayı affetmedi ve fileleri sarstı. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağının ardından hakem Arslanboğa golü iptal etti. Ancak pozisyona yakın olan hakemin bu kararı sahadakilere şaşkınlık verdi. Sosyal medya bu skandal kararla çalkalandı.

Günlerdir Samsunspor ve Adana Demirspor camiaları arasında yaşanan 'Teşvik' tartışmasının ardından yeni bir gerilim konusu daha doğdu. Adana Demir-Balıkesir maçında yapılan hakem hatası izleyenleri hayrete düşürdü. Adana Demirli Okan, kalecisine pas göndermek istedi, Balıkesir'in forveti Manaj ise topu kapıp ağlara gönderdi.

Balıkesir'in Adana Demirspor'a attığı gol skandal bir kararla iptal edildi
Adana Demirspor'da Okan, kalecisine geri pas atıyor.
Balıkesir'in Adana Demirspor'a attığı gol skandal bir kararla iptal edildi
Geri pasta araya giren Balıkesirli Manaj topu ağlara yolladı.

MANAJ HAYRETLE İZLEDİ

Manaj gol sevincini yaşarken yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Bunun üzerine pozisyona yakın olan hakem Suat Arslanboğa da golü iptal etti. Bu kararın ardından sahada büyük şaşkınlık yaşandı. Manaj, ellerini başına götürdü,karara inanamadı. Sosyal medyada bu olay büyük bir tartışma başlattı.

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Haber Yorumları (1)
EKREM CELEBİ : ıddaa cıkatı duzen bozuldu.ama var uygulaması varken bu hatayı nasıl yaparlar anlamıs değilim belkıde 2 lıgde var kullanılmıyor bılmıyorum.
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