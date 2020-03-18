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Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Giresunspor, Spor

TFF 1. Lig'de en fazla kırmızı kart "seyircisiz 28. haftada" gösterildi

TFF 1. Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan ve 7 futbolcunun kırmızı kartla cezalandırıldığı 28. hafta, bu sezon en fazla kırmızı kartın gösterildiği hafta oldu.

18.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:22
TFF 1. Lig'de en fazla kırmızı kart

TFF 1. Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan ve 7 futbolcunun kırmızı kartla cezalandırıldığı 28. hafta, bu sezon en fazla kırmızı kartın gösterildiği hafta oldu.

Play-off öncesinde 6 haftanın kaldığı TFF 1. Lig'de 28. hafta mücadelelerinde futbolcular, 41 sarı ve 7 kırmızı kartla cezalandırıldı. Müsabakaların seyircisiz oynandığı 28. haftanın, 7 kırmızı kartla ligin geride kalan bölümünde en fazla kırmızı kart gösterilen hafta olması dikkati çekti.

Ligde 15. ve 17. haftada ise hakemler, altışar kez kırmızı kartını kullandı.

Toplam 76 kırmızı kart

Ligde 21. haftada hava şartları nedeniyle tamamlanamayan Giresunspor-İstanbulspor maçı haricinde 28. haftaya kadar 1330 sarı ve 76 kırmızı kart gösterildi. Adanaspor (9), Bursaspor (7) ve Osmanlıspor (6), en fazla kırmızı kart gören takımlar oldu.

Akhisarspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Boluspor, Cesar Grup Ümraniyespor, Giresunspor ve İstanbulsporlu futbolcular 5, Altay, Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu oyuncular 4, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Keçiörengücü ve Fatih Karagümrüklü oyuncular 3, Ekol Göz Menemenspor ile Hataysporlu futbolcular da 2 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Futbolcuları kırmızı kart görmeyen Altınordu, 53 sarı kartla en centilmen takım olarak dikkati çekti.

Dört futbolcu ikişer kez kırmızı kart gördü

Osmanlıspor'da Beykan Şimşek, Hatayspor'da Kubilay Sönmez, İstanbulspor'da da Ali Aytemur ile Wellington, bu sezon ikişer kez kırmızı kart gördü.

Sezonun geride kalan bölümünde takımların gördükleri sarı ve kırmızı kartlar şöyle:

TakımlarSarıKırmızı
Adana Demirspor743
Adanaspor879
Akhisarspor695
Altay744
Altınordu530
B.B. Erzurumspor744
Ekol Hastanesi Balıkesirspor795
Boluspor715
Bursaspor757
Cesar Grup Ümraniyespor755
Ekol Göz Menemenspor792
Eskişehirspor693
Fatih Karagümrük853
Giresunspor825
Hatayspor742
İstanbulspor605
Keçiörengücü643
Osmanlıspor866

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Kaynak: AA

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