TFF 1. Lig'de 4. haftanın perdesi açılıyor
TFF 1. Lig'in 4. haftası yarın yapılacak İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçıyla başlayacak.
TFF 1. Lig'in 4. haftası yarın yapılacak İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçıyla başlayacak.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
3 Ekim Cumartesi:
14.00 Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe)
14.00 Tuzlaspor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Giresunspor-Beypiliç Boluspor (Giresun Atatürk)
19.00 Altınordu-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
4 Ekim Pazar:
14.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor (Eskişehir Yeni)
16.30 Balıkesirspor-Menemenspor (Balıkesir Atatürk)
16.30 Yılport Samsunspor-Akhisarspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar