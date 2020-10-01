TFF 1. Lig'de 4. haftanın perdesi açılıyor
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TFF 1. Lig'de 4. haftanın perdesi açılıyor

01.10.2020 09:17 | Son Güncelleme: 01.10.2020 09:21
TFF 1. Lig'de 4. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'in 4. haftası yarın yapılacak İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçıyla başlayacak.

TFF 1. Lig'in 4. haftası yarın yapılacak İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçıyla başlayacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

3 Ekim Cumartesi:

14.00 Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe)

14.00 Tuzlaspor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Giresunspor-Beypiliç Boluspor (Giresun Atatürk)

19.00 Altınordu-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

4 Ekim Pazar:

14.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor (Eskişehir Yeni)

16.30 Balıkesirspor-Menemenspor (Balıkesir Atatürk)

16.30 Yılport Samsunspor-Akhisarspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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