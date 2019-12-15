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TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Akhisarspor: 0

TFF 1. Lig'in 15. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi.

15.12.2019 18:35 | Son Güncelleme: 15.12.2019 18:41
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Akhisarspor: 0

TFF 1. Lig'in 15. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Müsabaka 0-0 berabere bitti.


Maçtan dakikalar


10. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Rahmi Anıl'ın sol kanattan getirdiği topa gelişine vurdu. Top kale direğinin yanından auta çıktı.


12. dakikada Balıkesir'lu Nermin Hodzıc yaklaşık 20 metreden attığı şutta top kale direğinin dibinden auta çıktı.


31. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Rahmi Anıl sol kanattan ceza sahası içinden attığı sert şut defansa çarparak, kornere çıktı.


41. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında 'ın sağ kanattan getirdiği topa Mahmatma Otoo'nun müsait durumda attığı sut kaleci Gökhan'da kaldı.


53. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Rahmi Anıl orta sahadan aldığı pasla ceza sahası üstünden attığı sut kaleci Gökhan'da kaldı.


57. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Okan Alkan'ın pası ile ceza sahasına giren Halil Çolak'ın şutu yan ağlarda kaldı.


62. dakikada gelişen Akhisarspor atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde Burhan Eşer'in kaleye attığı şutu Okan Alkan kale çizgisinden uzaklaştırdı.


79. dakikada gelişen Ekol Hastanesi Balıkesirspor atağında Halil Çolak'ın pasına Okan Alkan gelişne sert şutu kale direğinin yanından auta çıktı.


Stat: Atatürk


Hakemler: Yiğit Arslan xx, Cemal Bingül xx, Mehmet Kapluhan xx


Balıkesirspor: Andrja Vukovic xx, Okan Alkan xx, Oğuzhan Çapar xxx, Sezer Özmen xxx, Tomislav Glumac xxx, Nermın Hodzıc xx (Furkan Çil dk. 74 x), Antonıa Mrsıc xx, Batuhan İşçiler xx, Mahatma Otoo xx, Halil Çolak xx (Cenk Güvenç dk. 86 ?), Rahmi Anıl xx (Ketheoma dk. 90 ?)


Yedekler: Atilla Özmen, Berat Aydoğdu, Abdülkadir Kayalı, Doğa İşeri, Anıl Taşdemir, Kağan Kayalı


Teknik Sorumlu: Mehmet Nuri Adıgüzel


Akhisarspor: Gökhan Değirmenci xx, Avdıja Vrsajevic xx, Edin Cocalic xx, Rajko Rotman xx, Aykut Çeviker xx (Çektar Orhan dk. 71 x), Tolga Ünlü xx (Alperen Babacan dk. 55 x), Burhan Eşer xx (Ergin Keleş dk. 86 ?), Uğur Arslan Kuru xx, Sokol Cikalleshi xx, T.Elmar Bjarnason xx, Erhan Çelenk xx


Yedekler: Milan Lukac, Halil Yeral, Eray Atatseven, Musa Nizam, Onur Ayık, Ali Kaan Güneren


Teknik sorumlu: Mehmet Altıparmak


Kırmızı kart: Tomislav Glumac (dk. 83) (Balıkesirspor)


Sarı Kartlar: Nermin Hodzic, Mahatma Otoo, Ramazan Kurşunlu (T.D.) (Balıkesirspor), Rajko Rotman, Elmar Bjarnason, Cikalleshi (Akhisarspor) - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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