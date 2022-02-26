TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Tuzlaspor: 0
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Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.
ANKARA (İHA) - Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
12. dakikada sağ kanattan Ogün Bayrak'ın ceza sahası içerisine yolladığı topa yükselen Hamza Gür'ün kafa vuruşunda top, kaleci Emre'nin müdahalesi sonucu dışarıya çıktı.
18. dakikada sol kanattan aldığı topla ceza sahası yakınlarına kadar gelen Hamza Gür, yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
31. dakikada sol kanattan kaptığı topla ceza sahası içerisine kadar giren Ezeh, topu Sedat Şahintürk'e aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Şahintürk'ün vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.
76. dakikada Metincan'ın ceza sahası dışından yaptığı ortada topla buluşan Onat'ın vuruşunda meşin yuvarlak top az farkla dışarıya gitti.
Stat: Aktepe
Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Sezgin Çınar xx, Ali Can Alp xx
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Ogün Bayrak xx, Mehmet Dingil xx, Fatih Selimhan Solmaz xx, Muharrem Cinan xx, Alhassan xx, Ackah xx (Taşkın Çalış dk. 60 xx), Uzodimma xx, Olawoyin xx (Aykut Çeviker dk. 78 x), Ali Yavuz Kol xx (Ziya Alkurt dk. 60 xx), Hamza Gür xx (Erkam Reşman dk. 84 ?)
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Uğur Utlu, Manaj, Hüsamettin Tut
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Tuzlaspor: Emre Koyuncu xx, Samet Asatekin xx, İsmail Konuk xx, Posmac xx, Ferhat Öztorun xx, Bardhi xx, Diack xx, Sedat Şahintürk xx (Ahmet Yazar dk. 46 xx), Tayfun Aydoğan xx (Metincan Cici dk. 46 xx), Sefa Kınalı xx (Onat Kutay Kurt dk. 71 xx), Ezeh xx
Yedekler: Mikulic, Çekdar Orhan, Erhan Kartal, Mustafa Emre Can
Teknik Direktör: Şenol Fidan
Goller: Hamza Gür (dk. 18) (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Sedat Şahintürk, Bardhi, Ahmet Yazar, Ezeh (Tuzlaspor), Ackah, Taşkın Çalış (Keçiörengücü) - ANKARA